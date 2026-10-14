به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اجراهای بخش فضای‌باز بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، از روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر آغاز می‌شود.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نمایش «یارالی» روز سه‌شنبه ۲۸ مهر در فضای‌باز خیابان مفتح تهران خواهد شد.

مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره، روز شنبه ۲۵ مهر، ساعت ۱۶ در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

در همین راستا، از علاقه‌مندان، هنرمندان، دانشجویان، اساتید و نمایشگران عرصه نمایش عروسکی دعوت شده است تا با عروسک‌های خود در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری حضور پیدا کنند.

مراسم اختتامیه جشنواره نیز روز پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۸، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.