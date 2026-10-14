به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع اقتصاددانان با اشاره به برنامه‌های طراحی‌شده در دوره اخیر مدیریت شهری گفت: این برنامه‌ها با هدف ارزان‌سازی، ارتقای رفاه و بهبود شرایط زندگی در شهر تدوین شده‌اند و تمرکز بخش مهمی از آنها بر مسائل اقتصادی و کاهش هزینه‌های خانوار است.

وی با تشریح محورهای این برنامه‌ها طی ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ رمضان، به اقدامات شهرداری در حوزه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و افزود: رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی با هدف افزایش استقبال شهروندان از این شیوه جابه‌جایی و کاهش هزینه سفرهای شهری در دستور کار قرار گرفته است.

زاکانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: در این دوره، ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد شهر شده است؛ این در حالی است که پیش از این دوره، تعداد اتوبوس‌های واردشده به ناوگان ۱۳۴ دستگاه بود و در دوره ۱۲ ساله پیش از آن نیز مجموعاً ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شده بود.

شهردار تهران با اشاره به اقدامات حوزه حمل‌ونقل ریلی و رایگان سازی استفاده از مترو ادامه داد: هدف این است که با توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه استفاده از آن، سهم هزینه سفرهای شهری از سبد معیشتی مردم کاهش یابد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای شکل‌گیری باشگاه شهروندی در آینده خبر داد و گفت: در چارچوب این طرح، استفاده از حمل‌ونقل عمومی برای برخی شهروندان رایگان خواهد بود، برخی از شهروندان یارانه دریافت می‌کنند و گروهی دیگر نیز هزینه کامل خدمات را پرداخت خواهند کرد.

ارتقای کیفیت آموزش دولتی با توسعه زیرساخت‌های آموزشی

زاکانی در ادامه به برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: در تعامل با آموزش‌وپرورش، توسعه زیرساخت‌هایی برای ارتقای کیفیت آموزش دولتی و افزایش اقبال خانواده‌ها به مدارس دولتی دنبال می‌شود.

وی افزود: در گام نخست، ۱۰ مجتمع بزرگ آموزشی مکان‌یابی شده‌اند و آغاز طرح برای ۲۰ مجتمع دیگر نیز در برنامه قرار دارد. این اقدامات علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های آموزشی، دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هستند.

اجرای برنامه تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کاهش هزینه خانوار

شهردار تهران با تشریح برنامه‌های مدیریت شهری برای حمایت از معیشت شهروندان، از اجرای طرحی با عنوان «تورم صفر» در حوزه کالاهای اساسی خبر داد و گفت: در این چارچوب، پنج اقدام معیشتی پیش‌بینی شده است که یکی از آنها تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای مدت شش ماه است؛ تعداد این اقلام در ادامه به ۱۵ قلم افزایش خواهد یافت.

زاکانی تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان، تعدیل هزینه‌های خانوار و فراهم کردن امکان پیش‌بینی بهتر مخارج زندگی است.

وی حذف واسطه‌ها و خرید عمده را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و اظهار کرد: در این بخش، میادین میوه و تره‌بار نقش محوری دارند. همچنین عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان در هفت بازارچه پیش‌بینی شده و توسعه این طرح به ۲۲ منطقه تهران دنبال می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به قیمت کالاها در این مراکز گفت: قیمت برخی محصولات عرضه‌شده در بازارچه‌های مستقیم حتی از قیمت‌های میادین میوه و تره‌بار نیز پایین‌تر است. همچنین قیمت ۱۲ قلم کالای موردنظر در طرح تثبیت قیمت، در برخی موارد به‌طور قابل‌توجهی کمتر از بازار آزاد است. به نحوی که قیمت حبوبات در این طرح ۱۳۰ درصد کم‌تر از بازار آزاد است.

زاکانی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره عملکرد میادین میوه و تره‌بار گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، قیمت محصولات در این میادین به‌طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از بازارهای پیرامونی است.

وی افزود: در بازارچه‌های عرضه مستقیم نیز به دلیل عرضه کالا از سوی تولیدکننده، قیمت‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از میادین میوه و تره‌بار است.

شهردار تهران حذف ۵۰ درصد سود بازرگانی فروشگاه‌های شهروند را از دیگر اقدامات معیشتی شهرداری عنوان کرد و گفت: در میادین میوه و تره‌بار نیز قراردادهای غرفه‌داران مجدداً تنظیم شده تا تغییرات مربوط به سهم سود آنها در قیمت کالاها اعمال شود.

حمایت مستقیم از خانواده‌های کم‌برخوردار و مادران

زاکانی با اشاره به برنامه‌های حمایتی شهرداری تهران برای اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: یکی از محورهای این بسته، شناسایی و ارائه مستقیم خدمات به دهک‌های بسیار کم‌برخوردار جامعه است که این کار با استفاده از ظرفیت هیئت‌امنای محلات انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نیازمندان، رویکرد این برنامه را رساندن خدمات به گروه‌هایی دانست که بیش از دیگران به حمایت‌های اجتماعی نیاز دارند.

شهردار تهران همچنین از پیش‌بینی بسته حمایتی برای مادران و نوزادان خبر داد و گفت: برای هر نوزاد، اعتباری بین سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، از این اعتبار، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید اقلام موردنیاز مادر و نوزاد، ۵۰۰ هزار تومان برای بخش فرهنگی و بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای دریافت خدمات سلامت در مجموعه شهر سالم اختصاص می‌یابد.

تکمیل زنجیره‌های کارآفرینی از آموزش تا عرضه و صادرات

شهردار تهران با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه اشتغال و کارآفرینی گفت: یکی دیگر از بسته‌های طراحی‌شده، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های تولید و کارآفرینی در تهران است که چهار زنجیره در گام نخست برای آن طراحی شده و دو زنجیره دیگر نیز در ادامه به این برنامه اضافه خواهد شد.

زاکانی حوزه‌های پوشاک، زیورآلات و گوهرسنگ، صنایع خلاق فرهنگی و اقتصاد دیجیتال را از محورهای این برنامه برشمرد و افزود: در این طرح، مراکزی برای ثبت‌نام علاقه‌مندان، آموزش و فراهم کردن امکانات موردنیاز ایجاد شده است.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم زنجیره فعالیت افراد از مرحله آموزش و تولید تا عرضه محصول و صادرات تکمیل شود. همچنین در مواردی که امکان فعالیت در منزل وجود داشته باشد، امکانات لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا بتوانند بدون نیاز به حضور مستمر در مراکز تولیدی، فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند.

هدف‌گذاری نوسازی ۶۲۹ هکتار از بافت‌های فرسوده تهران

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: تهران حدود هفت هزار و ۴۰۰ هکتار بافت فرسوده و ناپایدار دارد و شهرداری در گام نخست، ۶۲۹ هکتار از این محدوده‌ها را در قالب ۲۱۱ لکه در ۱۸ منطقه هدف‌گذاری کرده است.

وی افزود: هدف از این برنامه، ایجاد الگوهای جدید شهرسازی و افزایش تولید مسکن، همراه با نوسازی بافت‌های فرسوده و مدیریت بهینه مصرف انرژی و آب است.

شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری به دنبال ایفای نقش مؤثرتر در بازار مسکن است، تصریح کرد: بخشی از این برنامه به ورود شهرداری به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای اختصاص دارد. همچنین ایجاد خانه‌های اجتماعی برای زوج‌های جوان و افرادی که توان مالی کافی برای تأمین مسکن ندارند، در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت محلات برای اجرای طرح‌های مسکن گفت: در برخی محلات، لکه‌های مشخصی برای این منظور در نظر گرفته شده است. در محله هرندی نیز ۲۳ هکتار زمین مطرح است و رویکرد مدیریت شهری این است که با تأمین زمین در محلات و واگذاری نقش اجرایی به هیئت‌امنا، امکان ساخت مسکن با مشارکت مستقیم مردم فراهم شود.

اجرای آزمایشی برنامه سلامت در ۶ تا ۱۲ محله تهران

شهردار تهران در تشریح برنامه‌های حوزه سلامت گفت: مدیریت شهری به دنبال پذیرش مسئولیت در زمینه خدمات درمان سرپایی و نظام ارجاع، زیر نظر وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

زاکانی افزود: در همین راستا، پیمایش عوامل مؤثر بر سلامت در سطح شهر نیز پیش‌بینی شده است. این برنامه ابتدا در ۶ تا ۱۲ محله تهران به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و پس از ارزیابی نتایج و کسب تجربه، طی ۹ تا ۱۲ ماه آینده به کل شهر تهران تسری خواهد یافت.

وی با اشاره به تجربه‌های مشابه در برخی شهرهای کشور گفت: پیش‌تر اقداماتی در این زمینه در شهرهای شیراز، ساری و تبریز انجام شده است. همچنین تجربه‌هایی در اسلامشهر و گرمسار در حال اجراست که از نظر جامعیت، محدودیت‌هایی دارند.

شهردار تهران ادامه داد: پس از ارائه این طرح، با استقبال رئیس‌جمهور، ستادی سیاستی در وزارت بهداشت با ریاست وزیر برای پیگیری موضوع شکل گرفته است.

مدیریت انرژی؛ بزرگ‌ترین بسته اقتصادی شهرداری تهران

زاکانی با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه انرژی اظهار کرد: بسته مدیریت انرژی از نظر حجم اقتصادی، بزرگ‌ترین بسته برنامه‌های شهرداری محسوب می‌شود.

وی گفت: در این زمینه با شرکت ملی گاز، شرکت توانیر و بخش توزیع فرآورده‌های نفتی و همچنین مسئولان و وزرای مرتبط مذاکره و تفاهم‌هایی انجام شده است تا مدیریت مصرف بنزین، گازوئیل، گاز و برق در تهران به شهرداری واگذار شود.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی این برنامه کاهش مصرف و بهینه‌سازی استفاده از انرژی است، افزود: در تهران حدود ۶ هزار موتور کار فعال است که با برقی‌سازی آنها، می‌توان روزانه دست‌کم یک تا یک‌ونیم لیتر در مصرف سوخت هر دستگاه صرفه‌جویی کرد.

وی همچنین با اشاره به وجود حدود ۳۲۰ هزار چراغ روشنایی مرتبط با وزارت نیرو در تهران گفت: با جایگزینی چراغ‌های موجود با لامپ‌های کم‌مصرف، امکان صرفه‌جویی حدود ۵۹ مگاوات برق فراهم می‌شود.

پیشنهاد واگذاری مدیریت آب تهران به شهرداری

شهردار تهران در پایان با اشاره به چالش‌های تأمین و مصرف آب در پایتخت گفت: در حوزه آب نیز با وزیر نیرو گفت‌وگو کرده‌ایم تا مدیریت آب تهران در اختیار شهرداری قرار گیرد.

زاکانی با اشاره به سرانه مصرف روزانه ۱۳۰ لیتر آب برای هر نفر اظهار کرد: بر مبنای این سرانه، حجم آب ورودی به تهران برای جمعیتی حدود ۲۲ میلیون نفر کفایت می‌کند، اما بخش قابل‌توجهی از این آب هدر می‌رود یا به دلیل الگوهای نامناسب مصرف، به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی تأکید کرد: همین مسئله موجب شده است که با وجود ظرفیت بالقوه منابع ورودی آب، تأمین آب برای جمعیت حدود ۹ میلیون نفری تهران نیز با چالش مواجه شود و می توان با مدیریت یکپارچه و درست بر این چالش نیز غلبه کرد.