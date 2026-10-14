تثبیت مالکیت موجب آرامش خاطر شهروندان خوزستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای قضایی و آئین اهدای سند مالکیت در خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز میزبان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستیم که با حضور وی و اهتمام رئیس کل دادگستری خوزستان، سازمان ثبت اسناد و املاک استان و مجموعه قوه قضاییه خوزستان، آیین اهدای اسناد مالکیت برخی مناطق صورت گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: مسئله اسناد مالکیت در خوزستان با جدیت در حال دنبال شدن است و امروز اسناد برخی از مناطقی که پیگیری شده و به سامان رسیده بود، تحویل داده شد، ان‌شاءالله این کار با جدیت دنبال خواهد شد که آثار پرخیر و برکتی دارد.

وی به مزایای تثبیت مالکیت اشاره و تصریح کرد: افراد با احساس اینکه دارای سند مالکیت هستند، آرامش خاطر پیدا می‌کنند و می‌توانند تسهیلات دریافت کنند؛ همچنین تعرض به واحدها از بین می رود و شرایط مناسبی ایجاد خواهد شد.

موالی زاده گفت: خوزستان با تلاش متولیان امر، حمایت قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه بسیار خوب اقدام کرده که قدردان آن‌ها هستیم.