به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله چند ساعت مانده به دیدار معوقه خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، هواداران خیبر با حضور زودهنگام در ورزشگاه تختی خرم‌آباد، خود را برای تماشای این مسابقه آماده کردند؛ دیداری که شور و هیجان فوتبال را بار دیگر به فضای ورزشگاه و هواداران لرستانی آورده است.

حضور زودهنگام هواداران در ورزشگاه تختی

هواداران تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد از ساعات پیش از آغاز مسابقه، در ورزشگاه تختی حضور یافتند تا از نزدیک شاهد تقابل نماینده لرستان با پرسپولیس تهران باشند.

این حضور زودهنگام، نشانه‌ای از توجه هواداران به این مسابقه و علاقه آنان به حمایت از تیم محبوب خود در یکی از دیدارهای مهم فصل است.

دیدار خیبر و پرسپولیس از جمله مسابقاتی است که به دلیل نام و جایگاه دو تیم، توجه فوتبال‌دوستان را به خود جلب می‌کند. برای هواداران خیبر نیز این بازی فرصتی است تا در ورزشگاه خانگی، پشتیبانی خود را از بازیکنان و کادر فنی تیم نشان دهند.

خیبر با حمایت هواداران به مصاف پرسپولیس می‌رود

فضای پیش از مسابقه در ورزشگاه تختی، تحت تأثیر انتظار هواداران برای آغاز این دیدار قرار دارد.

حضور تماشاگران و آماده‌شدن سکوها برای شروع بازی، حال‌وهوای ویژه‌ای به ورزشگاه بخشیده و نشان می‌دهد که مسابقه با پرسپولیس برای هواداران خیبر از اهمیت بالایی برخوردار است.

خیبر خرم‌آباد در این دیدار به دنبال ارائه نمایشی قابل‌قبول برابر حریف تهرانی خود است و حمایت تماشاگران می‌تواند یکی از عوامل انگیزه‌بخش برای بازیکنان این تیم باشد.

بنابراین گزارش، دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال میان تیم‌های خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران، چهارشنبه ۲۲ مهرماه، از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

حضور زودهنگام هواداران در ورزشگاه، پیش از سوت آغاز مسابقه، بخشی از حال‌وهوای فوتبالی شهر خرم‌آباد در روز رویارویی دو تیم را به تصویر می‌کشد.