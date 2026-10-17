اداره استقلال با سرپرست ۱۴ ماهه شد؛ در انتظار معرفی مدیرعامل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال بیش از یک سال است که با سرپرستی علی تاجرنیا اداره می‌شود و با وجود گذشت حدود ۱۴ ماه از آغاز مسئولیت او در این سمت هنوز زمان مشخصی برای معرفی مدیرعامل جدید این باشگاه از سوی هلدینگ مالک آبی‌پوشان اعلام نشده است موضوعی که همچنان وضعیت مدیریت اجرایی یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های فوتبال ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

علی تاجرنیا در مردادماه سال ۱۴۰۴ در حالی که ریاست هیئت‌مدیره باشگاه استقلال را بر عهده داشت به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه انتخاب شد و جایگزین علی نظری جویباری شد. از آن زمان تاکنون تاجرنیا علاوه بر ریاست هیئت‌مدیره، مسئولیت سرپرستی مدیرعاملی استقلال را نیز بر عهده داشته و با وجود گذشت بیش از ۱۴ ماه هنوز مدیرعامل جدیدی برای این باشگاه معرفی نشده است.

در طول این مدت موضوع انتخاب مدیرعامل استقلال بارها مطرح شده و نام گزینه‌های مختلفی نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی این سمت به میان آمده است اما تاکنون تصمیم نهایی از سوی هلدینگ مالک باشگاه اعلام نشده تا استقلال همچنان با ساختار مدیریتی مبتنی بر سرپرستی به فعالیت خود ادامه دهد.

تغییرات پیاپی در هیئت‌مدیره استقلال

در کنار تعیین تکلیف نشدن مدیرعامل، ترکیب هیئت‌ مدیره باشگاه استقلال نیز طی ماه‌های گذشته با تغییرات متعددی همراه بوده است. علیرضا اسدی، فریده شجاعی و محمودرضا بابایی از جمله افرادی بودند که در مقاطع مختلف از هیئت‌مدیره باشگاه کنار رفتند. پیش از اعلام ترکیب جدید هیئت‌مدیره نیز سیدحسین علوی‌مقدم و علی نظری جویباری از این مجموعه جدا شدند تا علی تاجرنیا تنها فرد باقی‌مانده از ترکیب هیئت‌ مدیره گذشته باشد که همچنان در ساختار مدیریتی باشگاه حضور دارد.

تاجرنیا در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که هم ریاست هیئت‌ مدیره و هم سرپرستی مدیرعاملی استقلال را بر عهده دارد. این وضعیت در حالی ادامه یافته که در ماه‌های گذشته تغییرات متعددی در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره صورت گرفته و انتظار می‌رفت با مشخص شدن اعضای جدید، روند تصمیم‌گیری درباره مدیریت اجرایی باشگاه نیز به سرانجام برسد.

مدیرعامل همچنان در انتظار انتخاب

مجمع باشگاه استقلال روز ۲۲ شهریور برگزار شد و در جریان آن، پنج عضو حقوقی هیئت‌مدیره که در دوره گذشته نیز حضور داشتند، بار دیگر به‌عنوان اعضای حقوقی انتخاب شدند. بر اساس تصمیم این مجمع، شرکت‌های منتخب ۱۵ روز فرصت داشتند نمایندگان خود را برای حضور در هیئت‌مدیره معرفی کنند که این اقدام انجام شد. در ادامه این روند حمیدرضا صادقی‌پور، مصطفی متدین، حسین حسین‌زاده و محمدرضا نجفی در کنار علی تاجرنیا به عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره باشگاه استقلال معرفی شدند تا ترکیب جدید مدیریتی این باشگاه شکل بگیرد.

با این حال مشخص شدن اعضای هیئت‌ مدیره نیز تاکنون به معرفی مدیرعامل جدید منجر نشده است. در ماه‌های گذشته نام مصطفی متدین به عنوان گزینه نهایی هلدینگ مالک برای تصدی پست مدیرعاملی استقلال مطرح بوده اما با وجود طرح این موضوع او هنوز به صورت رسمی به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب و معرفی نشده است.

به این ترتیب استقلال در شرایطی وارد ماه‌های جدید فعالیت خود شده که هم ترکیب هیئت‌مدیره آن دستخوش تغییر شده و هم گزینه احتمالی مدیرعاملی‌اش همچنان در انتظار تصمیم نهایی قرار دارد. هرچند تعیین اعضای هیئت‌مدیره می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی فراهم کند، اما تا زمانی که مدیرعامل جدید به صورت رسمی معرفی نشود، وضعیت سرپرستی در رأس مدیریت اجرایی باشگاه ادامه خواهد داشت.

استقلال به تعیین تکلیف مدیریتی نیاز دارد

ادامه این شرایط برای باشگاهی در ابعاد استقلال پرسش‌هایی را درباره زمان‌بندی تصمیمات مدیریتی هلدینگ مالک ایجاد کرده است. استقلال در کنار حضور در رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات آسیایی، با مسائل مختلفی در حوزه نقل‌ و انتقالات، قرارداد بازیکنان، برنامه‌ریزی فنی و امور مالی روبه‌رو است. موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری مستمر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف باشگاه هستند.

اکنون با گذشت بیش از ۱۴ ماه از انتخاب تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی و پس از تغییرات متعدد در هیئت‌ مدیره، نگاه‌ها بار دیگر به تصمیم هلدینگ مالک استقلال دوخته شده است. تصمیمی که می‌تواند به بلاتکلیفی طولانی‌مدت در راس مدیریت اجرایی باشگاه پایان دهد و زمینه را برای مشخص شدن برنامه‌های مدیریتی استقلال در ادامه فصل فراهم کند.