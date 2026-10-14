ضرورت تسریع در بازسازی تأسیسات عسلویه با انعطاف در قراردادها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد سرپرست وزارت نفت در نشست ارزیابی روند پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی و شرکت‌های پتروشیمی جم، دماوند انرژی عسلویه و مبین انرژی خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: در صورت نیاز به تغییر قراردادها برای تسریع روند بازسازی، این تغییرات باید انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین مالی پروژه‌ها افزود: برای تأمین مالی پروژه‌ها باید به زبان مشترکی با بانک‌ها برسیم.

سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه نباید زمان را برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت از دست بدهیم، تصریح کرد: راهکارها باید به نفع همه عناصر دخیل در پروژه باشد و منابع مالی مختلفی برای اجرای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

بورد از پیشنهادهای پیمانکاران برای اجرای پروژه‌های بازسازی و نوسازی تأسیسات استقبال کرد و گفت: پیشنهادها از سوی کارشناسان وزارت نفت بررسی فنی و در صورت تأیید، اجرا می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین اولویت وزارت نفت، تأمین پایدار گاز برای مردم عزیز کشور در زمستان است، افزود: می‌دانم اجرای عملیات بازسازی تأسیسات با سرعت بالا دشوار است، اما باید همه تلاش خود را برای کشور به کار بگیریم.

در این نشست، روند اجرای پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی و شرکت‌های پتروشیمی جم، دماوند انرژی عسلویه و مبین انرژی خلیج فارس و چالش‌های پیش‌روی تسریع این پروژه‌ها با حضور مدیران، پیمانکاران و مجریان بررسی و راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه‌ها اتخاذ شد.

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت سه‌شنبه (۲۱ مهر) به همراه موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و ارسلان زارع، استاندار بوشهر، از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی و شرکت‌های پتروشیمی جم و مبین انرژی خلیج فارس بازدید کرد.