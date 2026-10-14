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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

جلسه قلعه‌نویی با سرمربی تیم فوتبال جوانان

جلسه قلعه‌نویی با سرمربی تیم فوتبال جوانان

سرمربی تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان فوتبال ایران با یکدیگر جلسه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امروز امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران ظهر امروز در دفتر خود در ساختمان پک مرکز ملی نشستی با قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان، برگزار کرد.

در این نشست صمیمانه، ۲ سرمربی به تبادل‌نظر در خصوص مسائل مختلف پرداختند. همچنین قلعه‌نویی بر حمایت از سرمربی تیم ملی جوانان تأکید کرد.

این نشست در راستای تعامل و همفکری میان کادرهای فنی تیم‌های ملی برگزار شد و فرصتی برای اهمیت همراهی تیم‌های پایه و بزرگسالان ایران فراهم کرد.

کد مطلب 6978005

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