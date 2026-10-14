به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امروز امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران ظهر امروز در دفتر خود در ساختمان پک مرکز ملی نشستی با قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان، برگزار کرد.

در این نشست صمیمانه، ۲ سرمربی به تبادل‌نظر در خصوص مسائل مختلف پرداختند. همچنین قلعه‌نویی بر حمایت از سرمربی تیم ملی جوانان تأکید کرد.

این نشست در راستای تعامل و همفکری میان کادرهای فنی تیم‌های ملی برگزار شد و فرصتی برای اهمیت همراهی تیم‌های پایه و بزرگسالان ایران فراهم کرد.