به گزارش خبرنگار مهر، علی غفاری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سامانه پایش برخط معادن زنجان، با اشاره به اهمیت هوشمندسازی نظارت بر فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: صیانت از بیت‌المال دغدغه مشترک مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است و توسعه سامانه‌های هوشمند می‌تواند به تحقق شفافیت اقتصادی، رعایت حقوق بهره‌برداران و مردم و حفاظت از منابع ملی کمک کند.

وی با بیان اینکه اجرای کامل برنامه‌های نظارتی ممکن است با برخی نارسایی‌ها همراه باشد، افزود: دستگاه‌های نظارتی این موارد را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند و با همکاری مدیران اجرایی، تقویت کنترل‌های داخلی و رفع کاستی‌های احتمالی را در دستور کار قرار خواهند داد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان بر لزوم تداوم برنامه‌ریزی برای گسترش پوشش سامانه نظارت بر معادن تأکید کرد و گفت: افزایش سالانه تعداد معادن تحت پوشش باید به‌عنوان یکی از اهداف اصلی این برنامه دنبال شود تا امکان نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های معدنی فراهم شود.

غفاری همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از بهره‌برداران قانونمند تصریح کرد: تدوین و اجرای سیاست‌های تشویقی در چارچوب قوانین و مقررات باید در شورای معادن استان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه همراهی بیشتر فعالان این بخش با برنامه‌های نظارتی فراهم شود.

وی شفاف‌سازی را عاملی مؤثر در تأمین منافع عمومی دانست و خاطرنشان کرد: در کنار حفاظت از بیت‌المال و منافع کشور، حمایت از بهره‌برداران قانونی معادن نیز از وظایف دستگاه‌های مسئول است؛ چراکه توسعه و آبادانی کشور به حمایت از فعالان اقتصادی سالم وابسته است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان با بیان اینکه شفافیت به نفع بهره‌برداران، دولت و عموم مردم خواهد بود، ادامه داد: استقرار نظام‌های نظارتی هوشمند می‌تواند ضمن مشخص‌کردن مسئولیت‌ها و حقوق طرفین، از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و زمینه فعالیت سالم و قانونمند در بخش معدن را تقویت کند.

غفاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از منابع عمومی اظهار کرد: پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی نیز مدیران اجرایی دغدغه حفاظت از بیت‌المال را دارند و خوشبختانه در این زمینه اقدامات ارزشمندی به نتیجه رسیده است که باید با برنامه‌ریزی مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول تداوم یابد.