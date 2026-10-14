به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در جمع خبرنگاران از تصویب ۲۰ مصوبه برای رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های محمدشهر خبر داد و گفت: ساماندهی فاضلاب شهری، ایجاد آرامستان، توسعه زیرساخت‌های برق، احداث کلانتری و بهبود وضعیت حمل‌ونقل از محورهای اصلی این مصوبات است.

وی با اشاره به رویکرد استانداری البرز برای بررسی میدانی مشکلات شهرها اظهار کرد: پیش از برگزاری جلسات، تیم‌هایی از فرمانداری و استانداری در شهر موردنظر مستقر می‌شوند و مسائل، کمبودها، نیازها و مشکلات باقی‌مانده از گذشته را در حوزه‌های مختلف بررسی و برای تصمیم‌گیری نهایی جمع‌بندی می‌کنند.

وی افزود: این روند با هدف شناسایی دقیق مشکلات و تسریع در رفع آن‌ها دنبال می‌شود و امروز نیز مسائل مختلف محمدشهر در حوزه‌های زیرساختی و خدمات شهری بررسی شد که در نهایت به تصویب ۲۰ مصوبه انجامید.

استاندار البرز با اشاره به محورهای مطرح‌شده در نشست محمدشهر بیان کرد: موضوع فاضلاب شهری از جمله مسائل بررسی‌شده بود و در این زمینه مصوباتی به تصویب رسید.

عبداللهی ادامه داد: ساماندهی ترمینال حمل‌ونقل و مسائل مرتبط با ترافیک شهر نیز مورد بررسی قرار گرفت و برای آن تصمیم‌گیری شد. همچنین با توجه به نیاز محمدشهر، موضوع ایجاد آرامستان برای این شهر مطرح و در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های امنیتی و خدماتی محمدشهر گفت: موضوع احداث کلانتری و همچنین توسعه زیرساخت‌های برق از دیگر محورهای بررسی‌شده بود که برای آن‌ها مصوباتی در نظر گرفته شد.

استاندار البرز با اشاره به برنامه‌های استان برای کمک به معیشت خانوارها اظهار کرد: مقرر شد با همکاری شهرداری، مکان‌هایی برای عرضه مستقیم مایحتاج مردم در محمدشهر تعیین شود تا شهروندان بتوانند کالاهای موردنیاز خود را با شرایط مناسب‌تری تهیه کنند.

عبداللهی با بیان اینکه موضوع معیشت مردم به‌صورت ویژه در استان دنبال می‌شود، مدعی شد وضعیت تورمی البرز در مقایسه با گذشته روند کاهشی داشته است و اقدامات انجام‌شده در این حوزه ادامه خواهد یافت.

وی با قدردانی از عملکرد مدیریت شهری محمدشهر گفت: شهردار و شورای شهر این منطقه اقدامات قابل‌تقدیری انجام داده‌اند و تلاش ما نیز این است که با همکاری و همدلی مجموعه مدیران استان و مدیریت شهری، مسائل و مشکلات باقی‌مانده را برطرف کنیم.

استاندار البرز با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت افزایش تلاش مدیران افزود: مدیران دستگاه‌ها برای انجام مسئولیت‌های خود تلاش می‌کنند، اما شرایط موجود اقتضا می‌کند همه مجموعه‌ها با همکاری بیشتر و کار تیمی، خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار دهند.

عبداللهی تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، رفع مشکلات شهروندان و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای زندگی مردم است و مجموعه استان در حد توان خود برای تحقق این هدف تلاش خواهد کرد.