به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی در نشست با یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که با حضور شهردار قزوین و معاون اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد، توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فرصتی برای بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی قزوین و تقویت اقتصاد استان دانست.

وی با اشاره به قرار گرفتن قزوین در مسیر ارتباطی استان‌های شمالی و شمال‌غربی کشور اظهار کرد: حجم قابل توجه ترددهای جاده‌ای از این استان، ظرفیتی برای توسعه خدمات گردشگری فراهم کرده است که با ایجاد امکانات مناسب می‌توان از آن برای افزایش مدت اقامت مسافران و رونق فعالیت‌های اقتصادی بهره برد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، نزدیکی به تهران و البرز را نیز از مزیت‌های استان برای جذب گردشگران و توسعه سفرهای کوتاه‌مدت برشمرد و افزود: این موقعیت در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی قزوین، زمینه مناسبی برای گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ایجاد کرده است.

حق‌لطفی ثبت جهانی قلعه‌های الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو را از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان دانست و گفت: آغاز احداث چند هتل در قزوین و پیگیری طرح‌هایی همچون شهرک گردشگری قائم و توسعه تله‌سی‌یژ، از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت امکانات و زیرساخت‌های گردشگری دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه این حوزه خاطرنشان کرد: گسترش خدمات و امکانات مورد نیاز گردشگران به سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان نیاز دارد و ورود فعالان اقتصادی می‌تواند به ارتقای جایگاه قزوین در صنعت گردشگری کمک کند.

در این نشست همچنین درخواست تأمین زمین برای احداث یک مجموعه تجاری در شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌ها و شرایط اجرای این طرح ارزیابی شد.