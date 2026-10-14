به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع ساماندهی و تجمیع واحدهای ضایعاتی شهر اقبالیه با حضور علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب اقبالیه، شهردار این شهر و جمعی از مسئولان انتظامی و اجرایی به بهره‌برداری رسید.

علی فولیان در این مراسم، ساماندهی واحدهای ضایعاتی را یکی از اقدامات مؤثر در پیشگیری از سرقت دانست و اظهار کرد: تجمیع این واحدها در یک مکان مشخص، ضمن کاهش پراکندگی فعالیت‌ها، امکان نظارت دقیق‌تر بر خریدوفروش ضایعات و شناسایی تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند.

وی افزود: یکی از محورهای مهم در برنامه‌های پیشگیری از سرقت، کنترل فعالیت مراکز خریدوفروش ضایعات و جلوگیری از تبدیل واحدهای غیرمجاز یا فاقد نظارت کافی به محلی برای معامله احتمالی اموال مسروقه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: استقرار واحدهای ضایعاتی در یک مجتمع مشخص، علاوه بر ایجاد نظم در فعالیت‌های صنفی، شناسایی فعالان این حوزه و نظارت بر عملکرد آن‌ها را برای دستگاه‌های مسئول تسهیل می‌کند و زمینه پیگیری تخلفات احتمالی را افزایش می‌دهد.

فولیان با اشاره به بهره‌برداری از ۲۱ واحد در مرحله نخست این طرح تصریح کرد: این تعداد بخشی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده مجتمع است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سایر واحدها نیز پس از طی مراحل لازم به مجموعه اضافه خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی خاطرنشان کرد: تکمیل مجتمع و استقرار فعالان این صنف در محل تعیین‌شده، مستلزم تداوم همکاری شهرداری، دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مرتبط است تا ساماندهی این حوزه به‌صورت منظم و مؤثر انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، انتقال واحدهای ضایعاتی به محل پیش‌بینی‌شده و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در محدوده شهری را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و گفت: ضمن حمایت از فعالیت‌های قانونی، تخلفات احتمالی باید از سوی مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مقررات رسیدگی شود تا زمینه خریدوفروش غیرقانونی اموال و بروز جرائم کاهش یابد.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی مجتمع ساماندهی ضایعاتی‌های اقبالیه در کنار اقدامات انتظامی و قضایی برای شناسایی و کنترل سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه استان قزوین برای کاهش زمینه‌های وقوع سرقت است.

تکمیل واحدهای باقی‌مانده، انتقال فعالان این صنف به مجتمع و استمرار نظارت بر عملکرد آن‌ها، از جمله اقداماتی است که برای تحقق اهداف این طرح و افزایش نظارت بر فعالیت مراکز خریدوفروش ضایعات ضرورت دارد.