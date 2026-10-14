به گزارش خبرنگار مهر، حسن ترشیزی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان اظهار کرد: آثار دهمین دوره جشنواره که سال گذشته به دلایلی برگزار نشد، جمع‌آوری شده است و قرار است داوری آثار این دوره هم‌زمان با داوری آثار یازدهمین جشنواره انجام شود.

وی افزود: برگزیدگان هر دو دوره در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر معرفی و تجلیل خواهند شد.

رئیس بسیج رسانه گلستان با اشاره به محورهای یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گفت: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، ایستادگی و مقاومت، تاب‌آوری، جهاد تبیین و امیدآفرینی، نقش و تأثیرات امام شهید در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت، وحدت اقوام و تقریب مذاهب اسلامی و خانواده، عفاف و حجاب و فرزندآوری از جمله محورهای این دوره است.

ترشیزی ادامه داد: گلستان، آبادانی، توسعه و پیشرفت، استکبارستیزی و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در رسانه، صنعت گردشگری در گلستان و بهداشت و سلامت نیز از دیگر محورهای جشنواره به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه آثار در قالب‌های مختلف رسانه‌ای پذیرفته می‌شوند، گفت: یادداشت، مقاله، گزارش خبری، مصاحبه، موشن‌گرافیک، کلیپ موبایلی، عکس و گزارش تصویری از قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای شرکت در جشنواره هستند.

رئیس بسیج رسانه گلستان با اشاره به در نظر گرفتن بخش ویژه «رسانه میدان» اظهار کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۰ دی‌ماه تعیین شده و آیین اختتامیه نیز در ۱۴ بهمن‌ماه و هم‌زمان با ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.

ترشیزی همچنین از معرفی حمید فرشیدنیا به‌عنوان دبیر یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان خبر داد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار خاطرنشان کرد: حضرت زینب (س) الگویی برجسته برای اصحاب رسانه در روایتگری به‌موقع و صحیح است؛ چراکه ایشان با صبر و استقامت، پیام واقعه عاشورا را به‌درستی به نسل‌های بعد منتقل کردند.

رئیس بسیج رسانه گلستان تأکید کرد: اصحاب رسانه نیز باید با الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، در مسیر روایت درست و به‌موقع رویدادها و انتقال حقیقت به جامعه گام بردارند.