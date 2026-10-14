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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان با ۱۴ محور برگزار می‌شود

یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان با ۱۴ محور برگزار می‌شود

گرگان- رئیس بسیج رسانه گلستان از برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان خبر داد و گفت: اصحاب رسانه تا ۱۰ دی‌ماه برای ارسال آثار فرصت دارند و آیین اختتامیه ۱۴ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ترشیزی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان اظهار کرد: آثار دهمین دوره جشنواره که سال گذشته به دلایلی برگزار نشد، جمع‌آوری شده است و قرار است داوری آثار این دوره هم‌زمان با داوری آثار یازدهمین جشنواره انجام شود.

وی افزود: برگزیدگان هر دو دوره در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر معرفی و تجلیل خواهند شد.

رئیس بسیج رسانه گلستان با اشاره به محورهای یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گفت: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، ایستادگی و مقاومت، تاب‌آوری، جهاد تبیین و امیدآفرینی، نقش و تأثیرات امام شهید در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت، وحدت اقوام و تقریب مذاهب اسلامی و خانواده، عفاف و حجاب و فرزندآوری از جمله محورهای این دوره است.

ترشیزی ادامه داد: گلستان، آبادانی، توسعه و پیشرفت، استکبارستیزی و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در رسانه، صنعت گردشگری در گلستان و بهداشت و سلامت نیز از دیگر محورهای جشنواره به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه آثار در قالب‌های مختلف رسانه‌ای پذیرفته می‌شوند، گفت: یادداشت، مقاله، گزارش خبری، مصاحبه، موشن‌گرافیک، کلیپ موبایلی، عکس و گزارش تصویری از قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای شرکت در جشنواره هستند.

رئیس بسیج رسانه گلستان با اشاره به در نظر گرفتن بخش ویژه «رسانه میدان» اظهار کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۰ دی‌ماه تعیین شده و آیین اختتامیه نیز در ۱۴ بهمن‌ماه و هم‌زمان با ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.

ترشیزی همچنین از معرفی حمید فرشیدنیا به‌عنوان دبیر یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان خبر داد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار خاطرنشان کرد: حضرت زینب (س) الگویی برجسته برای اصحاب رسانه در روایتگری به‌موقع و صحیح است؛ چراکه ایشان با صبر و استقامت، پیام واقعه عاشورا را به‌درستی به نسل‌های بعد منتقل کردند.

رئیس بسیج رسانه گلستان تأکید کرد: اصحاب رسانه نیز باید با الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، در مسیر روایت درست و به‌موقع رویدادها و انتقال حقیقت به جامعه گام بردارند.

کد مطلب 6978019

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