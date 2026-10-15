خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۳ مهر می‌توانید با شماره ۲۵۸ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

بازگشت هفته؛ مازیار لرستانی و کارگردانی تله فیلم

از جمله اتفاقات خوبی که مدیران تلویزیون در ماه‌های اخیر رقم زده‌اند یکی همکاری با مازیار لرستانی است. هنرمندی که پیش از این او را بیشتر به عنوان بازیگر می شناختیم و پس از یک دوره اتفاقات مختلف حالا بیشتر در مقام کارگردان تئاتر و تله فیلم و دیگر اتفاقات هنری مشغول به کار است. فعالیت هایی که نشان می‌دهد او در کنار تجربه‌های شخصی و حرفه‌ای سال‌های گذشته، همچنان در مسیر کار هنری حضور دارد؛ از اجرای برنامه در فضای مجازی با نام «۷۶۰۰» و انتشار کتاب تا بازگشت به کارگردانی برای تلویزیون. ادامه این فعالیت‌ها، پس از دوره‌ای که زندگی و مسیر حرفه‌ای او با تغییرات و اتفاقات مختلفی همراه بود، اتفاق مثبتی است که می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر او را در عرصه هنر فراهم کند.

لرستانی این روزها اجرای برنامه «۷۶۰۰» را برعهده دارد؛ مجموعه‌ای گفتگومحور که در قسمت‌های مختلف آن، روایت‌هایی از تجربه‌های زیسته و موقعیت‌های متفاوت انسانی مطرح می‌شود. از مواجهه با چالش‌های زندگی و مرزهای شخصی تا روایت‌های مرتبط با مرگ، زندگی و تجربه‌های دشوار در این برنامه بستری برای شنیدن داستان‌هایی از جنس تجربه فردی فراهم کرده است. حضور لرستانی به‌عنوان مجری این مجموعه، یکی از وجوه فعالیت‌های اخیر او در کنار کارگردانی و نویسندگی است.

او همچنین به‌تازگی کارگردانی تله‌فیلم «بالاخره» را برای سیمافیلم به پایان رسانده است؛ اثری با مضمونی کمدی که مراحل فنی و پس‌تولید را می‌گذراند. این فیلم به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی ساخته شده و داستان آن از یکی از قصه‌های کوتاه کتاب تازه لرستانی با عنوان «رویاهای خاورمیانه» اقتباس شده است.

لرستانی پیش‌تر کتاب «سوپرمن جهان سوم» را منتشر کرده که مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه است و به گفته او، چاپ نخست آن به پایان رسیده است.

بازگشت به کارگردانی پس از حدود شش سال، برای هنرمندی که به‌واسطه برخی تغییرات و اتفاقات در مسیر زندگی اش، فعالیتش کمرنگ شده بود قابل تامل است. فعالیت دوباره در تلویزیون و کار در حوزه ادبیات و اجرا، فرصتی برای دیده‌شدن توانایی‌های حرفه‌ای او فراهم می‌کند.

مستند هفته؛ روایت ناگفته تمام رؤسای صداوسیما

این روزها که بحث بر سر جایگزین های پیمان جبلی رئیس صداوسیما مطرح است شاید مخاطب دوست داشته باشد درباره صداوسیما و روسای آن هم اطلاعاتی کسب کند یا بیشتر بداند. سازمانی که سیاستگذاری‌ها و رویکردهایش گاهی با روزمره ترین اتفاقات زندگی مردم از بحث های خبری و تحلیلی تا سرگرمی و مباحث آموزشی در ارتباط بوده است.

محمدعلی صدری نیا مستندساز، مجموعه را با عنوان مجموعه مستند «رئیس سازمان» تهیه کرده است که در آن تمامی رؤسای سازمان صداوسیما از ابتدای انقلاب تاکنون حضور دارند و به گفتگو پرداخته اند. این مجموعه از هفته دیگر یعنی از ۳۰ مهر پخش خود را در تلویزیون آغاز می‌کند و می تواند برای مخاطب علاقه‌مند به این حوزه نکات جالبی داشته باشد.

به ویژه که قرار است در این مجموعه گفتگوهای آرشیوی دیده نشده ای هم برای اولین بار منتشر شود که از صادق قطب زاده و برخی مدیران ابتدایی سازمان تا دیگر معاونان و مدیران ارشد را در برمی گیرد.

مستند «رئیس سازمان» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی صدری‌نیا و کارگردانی سجاد بلوکات، با محوریت بررسی اتفاقات درون رادیو و تلویزیون ایران از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ تولید شده است.

برند هفته؛ برندهای تلویزیونی در سینما

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در مراسم اختتامیه با چهره هایی همراه شد که سال ها مخاطب با تلویزیون آنها را می شناخت و حالا نسل جدید کودک و نوجوان هم به آنها اقبال نشان داده است.

امسال هم عمو پورنگ هم عموهای فیتیله ای در فیلم های سینمایی بازی کردند و ۲ فیلم «عموی بچه ها» با بازی داریوش فرضیایی و «شوتینگا» با بازی علی فروتن، محمد مسلمی و حمید گلی رقابت تنگاتنگی در جشنواره داشتند. نشست های هر ۲ فیلم با حضور پرشور بچه ها و سوالات مختلفشان همراه شد و در اختتامیه یکی جوایز داوران بزرگسال و یکی جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان را دریافت کرد.

این مجریان برندهای تلویزیونی هستند که طی بیش از یک دهه حضورشان در قاب تلویزیون به چهره هایی معتبر در حوزه کودک و نوجوان بدل شده اند و حالا پس از سال ها به پرده سینما قدم گذاشته اند. این درحالی است که نه عمو پورنگ و نه عموهای فتیله ای در حال حاضر اجرایی در تلویزیون ندارند!

نکته هفته؛ تاکید ضرغامی روی الگوهای درست در ساترا

عزت الله ضرغامی از روسای سابق صداوسیما گفتگویی با امیر تاجیک مستندساز داشته است که در آن به موارد مختلفی از سیاست های فرهنگی تا نحوه برخورد با اتفاقات سخن گفته است.

وی در بخشی از این گفتگو به انتقاد از موسیقی های زیرزمینی پرداخت و عنوان کرد: «امروز موسیقی‌های زیرزمینی با محتوایی که از نظر من بسیار مخرب است، به‌طور گسترده منتشر می‌شوند و بر جوانان تأثیر می‌گذارند»

وی به حضورش در یکی از برنامه های شبکه نمایش خانگی و گفتگو با بهاره افشاری اشاره کرد و اینکه در این برنامه و همزمان با گفتگوی آنها یک نوازنده خانم با حجاب پیانو می نواخت اما در خروجی برنامه این بخش حذف شد.

ضرغامی با اشاره به بهره گیری از الگوهای خوب بیان کرد: «ساترا نتوانست این بخش را پخش کند، من به رئیس محترم ساترا اعتراضی ندارم؛ آقای رمضان‌نژاد از مدیران خود من بود و حتماً دلایلی برای این تصمیم داشته که اجازه پخش نداده‌است و اشکالی ندارد. اما من دارم باب جدیدی را برای کمک به آقای رمضان نژاد باز می کنم. به نظرم باید در این زمینه مدیریت دقیق‌تری داشته باشیم. تلویزیون محدودیت‌ها و ضوابط خاص خود را دارد، اما در فضای مجازی اگر خانمی سنگین و معنوی بود و می توانست الگو شود باید صاحب نظرها آن را بررسی کنند.»