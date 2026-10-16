خبرگزاری مهر_ گروه دین، حوزه و اندیشه _ عصمت علی آبادی: مقام و جایگاه حضرت زینب عقلیه بنی‌هاشم(س) در تاریخ اسلام، فراتر از یک مصیبت‌دیده تاریخ‌ساز، تجلی عقل، تدبیر و شجاعت است که ابعاد شخصیتی ایشان همواره نیازمند بازخوانی عمیق در اندیشه دینی و اجتماعی امروز جامعه ماست؛ در همین راستا، ابعاد گوناگون این حماسه سترگ، از سیره فردی و خطبه‌های کوبنده گرفته تا مدیریت بحران و جهاد تبیین ایشان را در گفت‌وگویی تفصیلی با حجت‌الاسلام «امیرعلی حسنلو» به بحث و بررسی نشسته‌ایم.

چگونه می‌توان ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) را فراتر از تصویر رایج مصیبت‌دیده، به‌عنوان یک مظهر کامل از عقل، تدبیر، شجاعت و صبر سترگ در جامعه امروز معرفی کرد و تبیین نمود که صبر جمیل ایشان دقیقاً چه مؤلفه‌هایی داشته است؟

در تحلیل ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س)، نخستین نکته‌ای که باید بر آن تأکید شود، فراتر رفتن از نگاه سنتیِ صرفاً مبتنی بر مصیبت است. ایشان در واقع مظهر پیوند میان عقل کامل و ایمان ناب بودند که در بحرانی‌ترین لحظات تاریخ اسلام، نقش ثبات‌بخش را ایفا کردند. شخصیت ایشان، ترکیبی است از قدرت درونی و آرامش از سر تسلیم، که این ویژگی به ایشان اجازه می‌داد در میانه‌ی طوفان‌های سیاسی و اجتماعی، نه تنها از خود محافظت کنند، بلکه مسیر هدایت را برای دیگران نیز هموار سازند.

مفهوم صبر در زندگی ایشان، از نوع «صبر استسلام‌طلبانه» که منجر به انفعال شود، نیست؛ بلکه نوعی «صبر فعالانه» و مبتنی بر استواری است. این صبر، ریشه در معرفت عمیق ایشان نسبت به اراده الهی داشت. ایشان می‌دانستند که هر رنجی که می‌کشند، بخشی از تقدیر الهی و راهی برای تبیین حقیقت است، لذا با قلبی استوار، این سختی‌ها را به ابزاری برای پیروزی معنوی بدل کردند.

در حوزه تدبیر، حضرت زینب (س) نشان دادند که یک زن می‌تواند در سخت‌ترین شرایط، مدیریت گروه‌های بزرگ از زنان و کودکان را بر عهده بگیرد و نظم را در میان آشفتگی‌های پس از واقعه کربلا حفظ کند. این توانمندی مدیریتی، نشانه از بصیرت سیاسی و اجتماعی ایشان است که اجازه نمی‌داد بحران‌های روحی و جسمی، بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی ایشان تأثیری بگذارد.

شجاعت ایشان نیز تنها در کلام خلاصه نمی‌شود، بلکه در ایستادگی در برابر بی‌عدالتی در قلب خانه‌های دشمن تجلی یافته است. این شجاعت، برآمده از اعتماد به نفس معنوی بود؛ یعنی اطمینان به اینکه حق در کنار ایشان است. این نوع شجاعت، برخلاف جسارت‌های بی‌پایه، همیشه در چارچوب حکمت و برای هدف والای حفظ دین اسلام حرکت می‌کرد.

در نهایت، می‌توان گفت شخصیت زینبی، الگوی تمام‌عیار از تعادل میان «احساس» و «عقل» است. ایشان هم زنی بودند که با تمام وجود برای عزیزانش می‌گریستند، اما همزمان، زنی بودند که با نگاهی هوشمندانه و استوار، از فروپاشی ساختار معنوی خانواده پیامبر (ص) و نهضت امام حسین (ع) جلوگیری کردند و با همین ویژگی‌ها، نام خود را در تراز اول زنان تاریخ ثبت نمودند.

در خطبه‌های غرّا و کوبنده حضرت زینب (س) در کوفه و شام، چه هندسه فکری و استدلال‌های منطقی وجود دارد که توانست در کوتاه‌مدت، روایت دربار اموی از واقعه کربلا را کاملاً دگرگون کند و حقانیت اباعبدالله الحسین (ع) را برای تاریخ جاودانه سازد؟

خطبه‌های حضرت زینب (س) در کوفه و شام، صرفاً فریادهای ناشی از غصه نیست، بلکه دارای یک هندسه فکری بسیار دقیق و استدلال‌های منطقی است که مخاطب را به چالش می‌کشد. ایشان از روش «نفی و اثبات» استفاده می‌کردند؛ یعنی ابتدا با بیان حقایق تاریخی و روابط خونی و پیمان‌های الهی، ادعاهای دروغین حکومت اموی را باطل می‌کردند و سپس حقیقت را بر جای خود می‌نشاندند.

در یکی از استدلال‌های کلیدی ایشان، استفاده از هویت و تبارشناسی است. ایشان با یادآوری نسب خود و پیوندشان با پیامبر اکرم (ص)، در واقع به حاکمان اموی یادآوری می‌کردند که شما با چه کسی و با چه کسانی درگیر هستید. این نوع استدلال، مخاطب را از حالت تماشاگر خارج کرده و او را در برابر یک مسئولیت تاریخی و دینی قرار می‌دهد که نمی‌توان از آن شانه خالی کرد.

همچنین، ایشان در خطبه‌های خود، از تکنیک «تقابل مفاهیم» بهره می‌بردند. ایشان میان «حکومت» و «حق»، میان «قدرت» و «رحمت»، و میان «ظلم» و «عدالت» تمایز قائل می‌شدند. با این کار، ایشان فهم مخاطب را از واقعه کربلا از یک جنگ ساده میان دو گروه، به یک تقابل بنیادین میان حق و باطل ارتقا دادند و تفاوت ماهوی میان حاکمیت شرعی و حاکمیت خودخواهانه را آشکار کردند.

یکی از درس‌های بزرگ جهاد تبیین زینبی، شجاعت در گفتن حقیقت در قلب پایگاه دشمن است. ایشان در کاخ ابن‌زیاد و یزید، بدون هیچ‌گونه ترس و انفعالی، به افشای ماهیت پلید حاکمان پرداختند. این رویکرد به ما می‌آموزد که در مواجهه با امپراتوری رسانه‌ای دشمن، نباید در موضع انفعال یا لکنت زبان قرار گرفت، بلکه باید با اتکا به مبانی حق، ابتکار عمل را در دست گرفت و گفتمان غالب را به چالش کشید.

همچنین، روش ایشان نشان می‌دهد که تبیین موفق باید همزمان با شناخت دقیق مخاطب و زمانه صورت گیرد. حضرت زینب (س) دقیقاً می‌دانستند که در هر شهری (کوفه یا شام) با چه طیفی از مردمی مواجه هستند که یا از روی جهل فریب خورده‌اند و یا از روی ترس سکوت کرده‌اند. بنابراین، لحن و محتوای سخنان خود را متناسب با نیاز آن جامعه تنظیم کردند تا بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد.

در مجموع، جهاد تبیین حضرت زینب (س) الگویی جامع برای مقاومت فرهنگی و رسانه‌ای در عصر حاضر است. ایشان نشان دادند که زن مسلمان با تکیه بر ایمان، دانش و بلاغت می‌تواند به یک رسانه جهانی تبدیل شود که صدای مظلومیت را به گوش تاریخ برساند و با دروغ‌پراکنی‌های نظام‌های استکباری به مقابله برخیزد.

علاوه بر این، زبان ایشان دارای یک ویژگی «بیانی-تاریخی» است. ایشان با استفاده از واژگانی که مستقیماً با وجدان و ایمان مخاطبان عرب آن زمان پیوند داشت، آن‌ها را به بازنگری در اعمال خود وامی‌داشتند. این مدل از سخنوری، که با ترکیبی از بلاغت و قدرت کلام همراه بود، باعث شد که حتی دشمنان نیز نتوانند در برابر صلابت کلام ایشان سکوت کنند و در نهایت، آن را در قلب‌هایشان به یاد آورند.

هندسه فکری ایشان بر پایه «بیداری‌بخشی» بنا شده بود. هدف از این استدلال‌ها، بازگرداندن آگاهی به جامعه‌ای بود که در اثر ترس و تبلیغات حکومت اموی، دچار کوری شده بود. ایشان با استفاده از منطق و بلاغت، مسیر را برای فهم درستِ ماهیت واقعه کربلا هموار کردند و اجازه ندادند که تاریخ، این واقعه را به عنوان یک شورش ساده یا یک شکست نظامی ثبت کند.

نقش مدیریت بحران و رهبری روحی کاروان اسرا پس از عصر عاشورا توسط حضرت زینب (س) را چگونه تحلیل می‌کنید؟ ایشان چگونه توانستند در شرایطی که دل‌ها در اوج حزن و اندوه بود، هم از اطفال و امام زمان خود محافظت کنند و هم رسالت پیام‌رسانی نهضت را به سرمنزل مقصود برسانند؟

مدیریت بحران در سخت‌ترین شرایط تاریخ، از شاهکارهای بی‌بدیل حضرت زینب (س) در دوران اسارت است. ایشان پس از عصر عاشورا، در حالی که داغ‌دار عزیزترین کسان خود بودند، بار سنگین اداره کاروانی از زنان داغ‌دیده و کودکان هراسان را بر دوش کشیدند. این مدیریت، تنها یک اداره اجرایی ساده نبود، بلکه یک رهبری روحی و عاطفی عمیق بود که توانست از فروپاشی روانی کاروان جلوگیری کند و آن‌ها را برای رویارویی با فجایع بعدی آماده سازد.

یکی از جلوه‌های بارز این مدیریت بحران، حفاظت قاطعانه از امام زمان عصر خود، حضرت زین‌العابدین (ع) بود. در شرایطی که دشمنان قصد جان امام را داشتند، حضرت زینب (س) با شجاعتی بی‌نظیر سپر بلای ایشان شدند و اجازه ندادند زنجیره امامت قطع شود. این تدبیر هوشمندانه نشان می‌دهد که اولویت اصلی ایشان در آن بحران عظیم، صیانت از اصل ولایت و هدایت امت بود، حتی اگر به قیمت تحمل سخت‌ترین فشارهای روحی و جسمی باشد.

ایشان در کنار مدیریت کلان کاروان، به تک‌تک افراد و به ویژه کودکان یتیم و داغ‌دیده توجه داشتند. ایشان با کلمات آرام‌بخش و آغوش مادرانه، تسلای دل‌های شکسته بودند و اجازه ندادند ترس و ناامیدی بر اطفال مسلط شود. این توانایی در تنظیم میان وظایف سنگین سیاسی-اجتماعی و رسیدگی به عواطف انسانی، نشان‌دهنده وسعت روح و جامعیت شخصیت ایشان است که هر جنبه‌ای از بحران را به دقت مدیریت می‌کردند.

حفظ نظم و انضباط در میان اسرا نیز از دیگر ابعاد این مدیریت است. ایشان با تدبیر خود نگذاشتند که دشمنان از ضعف و گریه زنان و کودکان سوءاستفاده کنند و تصویری از ذلت از کاروان اهل‌بیت (ع) به نمایش بگذارند. به کارگیری راهبردهای سکوت به وقت نیاز و فریاد به وقت ضرورت، کاروان را از یک مجموعه آسیب‌پذیر به یک نیروی تاثیرگذار در شهرهای کوفه و شام تبدیل کرد.

در نهایت، این رهبری مدبرانه موجب شد که کاروان اسرا نه تنها تحقیر نشوند، بلکه با عزت و اقتدار، پیام نهضت را به مقصد برسانند. حضرت زینب (س) با این مدیریت همه‌جانبه اثبات کردند که در بحران‌های بزرگ تاریخی، تفکر، درایت و آرامش درونی می‌تواند معادلات قدرت‌های ظالم را به هم بریزد و مسیر تاریخ را به نفع حق تغییر دهد.

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود؛ با توجه به این گزاره، پیام‌رسانی و جهاد تبیین حضرت زینب (س) چه درس‌ها و الگوهای عملی روشنی برای امروزِ جریان‌های رسانه‌ای و مبلغان دین در مواجهه با جنگ روایت‌ها و امپراتوری دروغ ارائه می‌دهد؟

گزاره مشهور کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود، بیانگر نقش بی‌بدیل روایت‌گری در ماندگاری حقیقت است. واقعه عاشورا اگرچه در روز عاشورا به ظاهر پایان یافت، اما جنگ اصلی در میدان روایت‌ها تازه آغاز شده بود. دستگاه تبلیغاتی بنی‌امیه تلاش می‌کرد تا با تحریف واقعیت، شهدا را گروهی خروج‌کرده و حاکمان را بر حق جلوه دهد. این‌جا بود که حضرت زینب (س) با جهاد تبیین خود، پرده از این دروغ بزرگ برداشت و اجازه نداد حقیقت در غبار تهمت‌ها گم شود.

امروزه در دنیای ارتباطات و جنگ روایت‌ها، الگوبرداری از روش حضرت زینب (س) یک ضرورت حیاتی برای مبلغان و فعالان رسانه‌ای است. ایشان به ما می‌آموزند که صرفِ وقوع یک حقایق بزرگ کافی نیست؛ بلکه آن حقیقت نیازمند تبیین دقیق، به‌موقع و هنرمندانه است. استفاده از ابزار بیان، خطابه و منطق در کنار سوز عاطفی، فرمولی است که ایشان برای نفوذ در دل‌ها و ذهن‌ها به کار گرفتند و امروز نیز باید سرلوحه کار رسانه‌ای دینی قرار گیرد.