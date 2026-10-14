اجرای طرح بهارستان در ۱۵۵ روستای کردستان با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومانی

محمدسعید سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، در مجموع بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عوارض برق و منابع داخلی شرکت برای اجرای بخش‌های مختلف طرح بهارستان در استان هزینه شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را اصلاح و نوسازی شبکه‌های توزیع برق روستایی، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان عنوان کرد و افزود: طرح بهارستان علاوه بر بهسازی شبکه‌های برق روستایی، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای ارائه خدمات را نیز در بر می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش بهسازی شبکه‌های روستایی گفت: در این بخش، ۱۶۸ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح و بهسازی شبکه برق ۱۵۵ روستای استان اختصاص یافته است.

سلطانی افزود: شبکه برق ۱۰۷ روستا با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان به‌صورت روستامحور اصلاح و بهسازی شده و همچنین ۵۴ کیلومتر از شبکه فشار ضعیف و متوسط با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان، با هدف بهره‌مندی ۴۸ روستا، مورد اصلاح قرار گرفته است.

تقویت ناوگان عملیاتی برق کردستان با خرید تجهیزات جدید

وی با اشاره به بخش تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات عملیاتی طرح بهارستان بیان کرد: به‌منظور تقویت ناوگان حمل‌ونقل و افزایش توان عملیاتی در ارائه خدمات به مناطق روستایی، سه دستگاه بالابر ۱۶ متری و یک دستگاه جرثقیل ۱۰ تنی خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان اعتبار هزینه‌شده برای خرید این تجهیزات را بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این ماشین‌آلات به ناوگان شرکت اضافه شده‌اند تا ظرفیت اجرایی و خدمات‌رسانی در حوزه برق روستایی تقویت شود.

سلطانی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح بهارستان در کردستان گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح به ۸۵ درصد رسیده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی آن تا پایان آبان‌ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه پیشرفت اعتباری طرح به ۱۰۰ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: منابع مالی اختصاص‌یافته به این طرح به‌طور کامل جذب و هزینه شده، اما بخشی از عملیات اجرایی پروژه همچنان ادامه دارد.