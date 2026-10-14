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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

طرح «آیات آشنا» در خانواده بزرگ انتظامی گیلان توسعه می‌یابد

طرح «آیات آشنا» در خانواده بزرگ انتظامی گیلان توسعه می‌یابد

رشت- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از برنامه‌ریزی برای توسعه طرح قرآنی «آیات آشنا» در میان خانواده بزرگ نیروی انتظامی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سجاد سرافراز بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در جامعه اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز توسعه آموزش‌های قرآنی و تعمیق آموزه‌های دینی در میان نسل کودک و نوجوان باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح آموزشی «آیات آشنا» در چارچوب طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» افزود: این طرح با هدف آموزش حفظ، مفاهیم و صحیح‌خوانی ۳۶ آیه منتخب قرآن کریم از میان ۱۱۰ آیه طرح ملی زندگی با آیه‌ها، ویژه گروه سنی ۷ تا ۱۸ سال طراحی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه فعالیت‌های قرآنی نباید صرفاً به قرائت و حفظ آیات محدود شود، تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها، آشنایی عمیق‌تر کودکان و نوجوانان با مفاهیم قرآن کریم و فراهم‌کردن زمینه به‌کارگیری آموزه‌های قرآنی در اندیشه، رفتار و سبک زندگی آنان است.

سرافراز همچنین با اشاره به ظرفیت گسترده خانواده بزرگ نیروی انتظامی استان گیلان و شبکه‌ها و مجموعه‌های وابسته به آن، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی تأکید کرد.

وی افزود: همکاری و هم‌افزایی میان سازمان تبلیغات اسلامی و فرماندهی انتظامی استان می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه آموزش‌های قرآنی، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان خانواده بزرگ انتظامی، فراهم کند و زمینه بهره‌مندی بیشتر این خانواده‌ها از برنامه‌های تربیتی و فرهنگی را به وجود آورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی مفاهیم دینی در زندگی روزمره تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآنی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که آموزه‌های قرآن کریم از مرحله آموزش و یادگیری فراتر رفته و در رفتار فردی و اجتماعی افراد نمود پیدا کند.

در ادامه این دیدار، درباره ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی و بهره‌گیری از شبکه‌ها و امکانات موجود در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی گفتگو شد.

طرح «آیات آشنا» در خانواده بزرگ انتظامی گیلان توسعه می‌یابد

در پایان این نشست، بر تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اداره‌کل تبلیغات اسلامی و فرماندهی انتظامی استان گیلان، برگزاری نشست‌های کارشناسی و تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با هدف توسعه برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و گسترش طرح «آیات آشنا» در میان خانواده بزرگ نیروی انتظامی و مجموعه‌های وابسته تأکید شد.

کد مطلب 6978030

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