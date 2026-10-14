به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سجاد سرافراز بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در جامعه اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز توسعه آموزش‌های قرآنی و تعمیق آموزه‌های دینی در میان نسل کودک و نوجوان باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح آموزشی «آیات آشنا» در چارچوب طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» افزود: این طرح با هدف آموزش حفظ، مفاهیم و صحیح‌خوانی ۳۶ آیه منتخب قرآن کریم از میان ۱۱۰ آیه طرح ملی زندگی با آیه‌ها، ویژه گروه سنی ۷ تا ۱۸ سال طراحی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه فعالیت‌های قرآنی نباید صرفاً به قرائت و حفظ آیات محدود شود، تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها، آشنایی عمیق‌تر کودکان و نوجوانان با مفاهیم قرآن کریم و فراهم‌کردن زمینه به‌کارگیری آموزه‌های قرآنی در اندیشه، رفتار و سبک زندگی آنان است.

سرافراز همچنین با اشاره به ظرفیت گسترده خانواده بزرگ نیروی انتظامی استان گیلان و شبکه‌ها و مجموعه‌های وابسته به آن، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی تأکید کرد.

وی افزود: همکاری و هم‌افزایی میان سازمان تبلیغات اسلامی و فرماندهی انتظامی استان می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه آموزش‌های قرآنی، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان خانواده بزرگ انتظامی، فراهم کند و زمینه بهره‌مندی بیشتر این خانواده‌ها از برنامه‌های تربیتی و فرهنگی را به وجود آورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی مفاهیم دینی در زندگی روزمره تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآنی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که آموزه‌های قرآن کریم از مرحله آموزش و یادگیری فراتر رفته و در رفتار فردی و اجتماعی افراد نمود پیدا کند.

در ادامه این دیدار، درباره ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی و بهره‌گیری از شبکه‌ها و امکانات موجود در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی گفتگو شد.

در پایان این نشست، بر تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اداره‌کل تبلیغات اسلامی و فرماندهی انتظامی استان گیلان، برگزاری نشست‌های کارشناسی و تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با هدف توسعه برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و گسترش طرح «آیات آشنا» در میان خانواده بزرگ نیروی انتظامی و مجموعه‌های وابسته تأکید شد.