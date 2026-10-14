سردار رضایی: راه شهدا مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی روز چهارشنبه در مراسم تکریم و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا در استان زنجان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، افزود: شهدا با نثار جان خود، امنیت و آرامش امروز کشور را برای ما به ارمغان آوردند و خانواده‌های معظم آنان، میراث‌داران واقعی این فرهنگ ایثار و شهادت هستند.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی است و مسئولان باید در خدمت‌رسانی به این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مجید بهرامی که مدتی پیش در راه مبارزه با قاچاق کالا در ایجرود زنجان به شهادت رسید،‌افزود: امروز اگر امنیت و آرامش در کشور حاکم است، مدیون خون شهدا و صبر خانواده‌های آنان هستیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی اضافه کرد: ملت ایران در طول تاریخ و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی برای حفظ دین، هویت و استقلال خود مجاهدت‌های فراوانی داشته و با تقدیم هزاران هزار شهید مانع دستیابی دشمنان به اهداف شوم و پلیدشان شده است.

سردار رضایی در ادامه به همراه فرزندان شهید مهدی هادی و شهید مجید بهرامی و هیات همراه در مزار شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ستاد انتظامی استان حاضر شد و با قرائت فاتحه به مقام شهدا ادای احترام کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.