به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی هفته نوجوان در استان خوزستان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ، مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان، حجت‌الاسلام رشیدی، مدیر بنیاد ملی نوجوان خوزستان و حجت‌الاسلام امینی‌موحد، مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های اجرایی هفته نوجوان از هشت تا ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی استان برای تحقق اهداف این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ، با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثر نوجوانان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: نوجوان امروز نباید صرفاً مخاطب برنامه‌های فرهنگی باشد، بلکه باید فرصت حضور، مشارکت و اثرگذاری در میدان‌های واقعی جامعه را پیدا کند. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، شناخت نیازها و دغدغه‌های نسل نوجوان و اعتماد به توانمندی‌های آنان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: هفته نوجوان باید بستری برای بروز استعدادها، تقویت هویت دینی و ملی و پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری در میان نوجوانان باشد. مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی نیز باید با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه حضور فعال نوجوانان در عرصه‌های مختلف را فراهم کنند تا این نسل بتواند در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی مؤثر و مسئولانه‌ای داشته باشد.

وی گفت: هفته نوجوان امسال با شعار محوری «باید برخاست برای صعود» و با رویکرد کنشگری میدانی، مطالبه‌گری مسئولانه و روایتگری پیشرفت دنبال می‌شود.

حجت الاسلام اخوان صباغ تصریح کرد: مانور اقتدار و میدان‌داری، پویش هویتی نوجوان ایران، کاروان‌های روایت پیشرفت، لیگ ایران قوی، نهضت بین‌المللی نوجوان سفیر، عملیات گره‌گشایی میدانی و مطالبه‌گری نوجوان پیشران و خروش میدانی ۱۳ آبان و رژه نوجوانان جان‌فدا، هفت محور پیشنهادی برای اجرای برنامه‌های این هفته به شمار می‌روند.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام رشیدی، مدیر بنیاد ملی نوجوان خوزستان، و حجت‌الاسلام امینی‌موحد، مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان، نیز در چارچوب مسئولیت‌های مجموعه‌های متبوع خود، در بررسی ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های هفته نوجوان مشارکت داشتند.