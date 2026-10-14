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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

دادگستری استان بوشهر عنوان نمونه کشوری را کسب کرد

دادگستری استان بوشهر عنوان نمونه کشوری را کسب کرد

بوشهر- در پی ارزیابی‌های کلان صورت‌گرفته دادگستری کل استان بوشهر موفق به کسب عنوان دادگستری نمونه کشوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارزیابی‌های کلان صورت‌گرفته از عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به عنوان یکی از رؤسای شایسته تقدیر معرفی و دادگستری کل استان بوشهر موفق به کسب عنوان دادگستری نمونه کشوری شد.

مهدی مهرانگیز با اعلام این افتخار ملی و با تأکید بر اینکه صاحب اصلی این موفقیت، بدنه خدوم و مخلص دادگستری استان هستند، اظهار کرد: اگر امروز دادگستری کل استان بوشهر در سطح کشور به عنوان دستگاه قضایی نمونه و شایسته تقدیر انتخاب شده است، این دستاورد بزرگ تماماً حاصل زحمات شبانه‌روزی، روحیه جهادی، بصیرت و تعهد بی‌دریغ تک‌تک همکاران شریف قضایی و اداری در تمام حوزه‌ها و شعب سراسر استان است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی صمیمانه و ویژه از مجموعه همکاران افزود: اینجانب تنها به عنوان خادم مجموعه و صرفاً به نمایندگی از تمامی قضات پرتلاش، شجاع و کارکنان فداکار دادگستری استان این عنوان و لوح را دریافت کرده‌ام .

مهرانگیز در پایان با اشاره به همت والای کلیه پرسنل قضایی و اداری استان خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان بوشهر نشان داد که پای کار نظام اسلامی، امنیت روانی جامعه، احقاق حق و خدمت بی‌منت به مردم ایستاده است و این مسیر پرفروغ و مجاهدانه با همدلی مضاعف همکاران تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 6978033

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