به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 8 آیین بهره‌برداری از ۱۳ پروژه احداثی و ۱۳۹ پروژه من شهردارم منطقه ۸، با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق تنهایی شهردار منطقه 8 و جمعی از مسئولان، مدیران شهری و انتظامی در قالب دویست و سی و سومین پویش امید و افتخار برگزار شد.

فروزنده در جریان برگزاری این مراسم با اشاره به اجرای طرح «تورم صفر» برای حمایت از معیشت خانوارها، افزود: در این طرح، تثبیت قیمت ۱۲ کالای اساسی برای حداقل شش ماه هدف‌گذاری شده است که در ادامه به ۱۵ قلم کالا افزایش می‌یابد. همچنین با مشارکت میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند، تولیدکنندگان و اصناف، زمینه عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه‌ها فراهم می‌شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی بازارچه‌های محلی، خواستار مشارکت مدیریت شهری منطقه، هیئت‌امنای محلات و اصناف برای عرضه مستقیم محصولات با قیمت مناسب شد و بر نقش همکاری‌های مردمی در تحقق اهداف این طرح تأکید کرد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ اعتبار منطقه، ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که در حال حاضر به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۸ برابری داشته است.

بهره‌برداری از ۱۳ پروژه احداثی با اعتباری بیش از نیم‌همت

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، نیز در این مراسم گفت: طی ۱۰ ماه گذشته، ۱۳ پروژه احداثی در منطقه ۸ اجرا و به بهره‌برداری رسیده که مجموع اعتبارات این پروژه‌ها بیش از نیم‌همت بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خیابان‌های شهید مدنی و شهید ثانی، افزود: جمع‌آوری نرده‌ها، احداث رفیوژ میانی، توسعه فضای سبز و اجرای روشنایی متناسب با نیازهای شهری از جمله اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت معابر و افزایش رضایت شهروندان بوده است.

شهردار منطقه ۸ همچنین از بهسازی و نوسازی بوستان فدک خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات بخش‌هایی از بوستان، از جمله یادمان شهدای گمنام، نهرها، کف‌پوش‌ها را شامل می‌شود. همچنین پیمانکار اجرای آلاچیق‌های جدید انتخاب شده است و این طرح در بوستان فدک، خیابان آیت و میدان نبوت اجرا خواهد شد.

تنهایی با اشاره به توسعه فضاهای اجتماعی و فرهنگی در منطقه خاطرنشان کرد: چایخانه‌های محبان‌الرضا(ع) در سه نقطه شامل میدان قمر بنی‌هاشم(ع)( فلکه اول تهرانپارس)، میدان نبوت و بوستان فدک احداث شده‌اند.

قابل تاکید است بهسازی و نوسازی یادمان شهدای گمنام‌ بوستان فدک،احداث رفیوژ خیابان شهید مدنی، حدفاصل میدان رسالت تا خیابان گلشن‌دوست، بهسازی و ساماندهی محیطی خیابان شهید ثانی، احداث سوله انبار شماره۲، احداث مخزن دخیره قنات مهدی آباد، بهسازی محیطی و ساماندهی خیابان آیت، بازسازی ابنیه و تأسیسات درمانگاه شهرداری منطقه۸، مرمت و بهسازی بوستان فدک و احداث آب نما، شبکه جمع‌آوری آوری آب های سطحی زیرزمینی(لوله‌گذاری)، احداث کانال و لوله گذاری خیابان دماوند حدفاصل خاقانی تا گلدار، ایمن سازی، اصلاح هندسی و ساماندهی بلوار شاهد و خیابان دماوند حدفاصل بلوار شاهد تا خیابان پروین، احداث چایخانه محبان‌الرضا(ع) در۳ نقطه منطقه و ۱۳۹ عنوان پروژه من شهردارم از جمله پروژه‌های افتتاح شده با هزینه 500میلیارد تومان در این منطقه بوده است.