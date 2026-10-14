به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه الوند، اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان را از اولویت‌های این مجموعه برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج زیست عفیفانه، ارتقای سلامت اجتماعی و توسعه فرهنگ اقامه نماز اظهار کرد: نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی در مدارس باید به‌گونه‌ای دنبال شود که دانش‌آموزان در کنار پایبندی به نماز، در رفتار و مناسبات اجتماعی خود نیز به آموزه‌های دینی عمل کنند.

یحیایی با تأکید بر نقش آموزش‌وپرورش در شکل‌گیری شخصیت و نگرش نسل آینده افزود: تحقق اهداف تربیتی نیازمند توجه هم‌زمان به آموزش علمی، پرورش اخلاقی و تقویت باورهای دینی دانش‌آموزان است و برنامه‌های فرهنگی مدارس باید به ارتقای شناخت و مسئولیت‌پذیری آنان در زندگی فردی و اجتماعی منجر شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین همچنین بر ضرورت توجه به فرهنگ عفاف و حجاب در محیط‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: تقویت ارزش‌های دینی و ترویج سبک زندگی عفیفانه باید با برنامه‌های تربیتی مستمر و متناسب با نیازهای دانش‌آموزان دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: تعامل میان مدارس، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی و دینی می‌تواند در توسعه فرهنگ اقامه نماز، ارتقای سلامت اجتماعی و تربیت نسلی متعهد و مسئولیت‌پذیر نقش مؤثری داشته باشد.