سلحشور: بازگشایی سامانه مسکن به تعیین تکلیف متقاضیان قبلی وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سلحشور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جاسک که با حضور سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، احمد جمالدینی فرماندار جاسک و اعضای شورای اداری در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های مسکن، راه‌سازی و بازآفرینی شهری بر ضرورت پیگیری مشکلات زیرساختی شهرستان تأکید کرد.

۷۰ کیلومتر از کریدور ساحلی شرق وارد قرارداد شده است

سلحشور با اشاره به وضعیت اجرای کریدور ساحلی جنوب کشور، اظهار کرد: این کریدور به طول یک‌هزار و ۸۴۷ کیلومتر از شلمچه تا کنارک امتداد دارد که ۸۴۰ کیلومتر آن در استان هرمزگان واقع شده است.

وی افزود: از مجموع مسیرهای کریدور ساحلی در هرمزگان حدود ۳۹۹ کیلومتر در غرب استان و ۴۴۰ کیلومتر در شرق استان قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه پیش از پیگیری‌های اخیر بخش عمده‌ای از پروژه‌های کریدور ساحلی در غرب استان پیشرفت بیشتری داشت، تصریح کرد: در شرق هرمزگان به جز بخشی از مسیر بندرعباس وضعیت قراردادهای اجرایی مطلوب نبود، اما اکنون بیش از ۷۰ کیلومتر از مسیرهای این منطقه وارد قرارداد شده است.

سلحشور با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم شرق هرمزگان و سفرهای مسئولان مرتبط با توسعه کریدور ساحلی به منطقه، گفت: مسیر جاسک به سمت میناب و سایر مسیرهای باقی‌مانده نیز در اولویت پیگیری قرار دارند تا با تأمین اعتبار زمینه اجرای آن‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری کشور، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با وجود مشکلات مالی در حال پیگیری است و توسعه کریدور ساحلی از اهمیت زیرساختی بالایی برای شرق هرمزگان برخوردار است.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه هزینه اجرای هر کیلومتر راه در شرایط کنونی حدود ۷۰ میلیارد تومان است، بر ضرورت توجه بیشتر به تأمین منابع مالی این پروژه‌ها تأکید کرد.

تعیین تکلیف متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن

سلحشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: ثبت‌نام این افراد در مقطعی با صدور بخشنامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی امکان‌پذیر شد، اما این بخشنامه پس از شکایت یکی از شهروندان در دیوان عدالت اداری ابطال شد.

وی توضیح داد: بر اساس ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان مجرد به طور عمومی مشمول شرایط استفاده از این طرح نیستند و برای برخی گروه‌ها نیز استثناهایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، افزود: در بخشنامه قبلی مقرر شده بود متقاضیان مجرد هنگام تحویل واحد مسکونی متأهل باشند و در همین چارچوب ثبت‌نام آن‌ها انجام می‌شد، اما پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری، وزارتخانه موظف به اجرای مفاد قانونی مربوط شد.

سلحشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در سطح استان و وزارتخانه، بیان کرد: موضوع متقاضیان مجرد محدود به شهرستان جاسک نیست و در سطح کشور مطرح است با توجه به قطعی شدن رأی دیوان اجرای آن برای دستگاه‌های مربوط الزام‌آور است.

وی تأکید کرد: حل این موضوع نیازمند پیگیری در سطح ملی و بررسی راهکارهای قانونی است و تصمیم‌گیری درباره آن در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان نیست.

ثبت‌نام جدید مسکن به تعیین تکلیف متقاضیان قبلی وابسته است

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان درباره بازگشایی سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن نیز، گفت: در استان هرمزگان حدود ۱۸۰ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده‌اند اما تاکنون عملیات اجرایی حدود ۵۴ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

سلحشور، افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد است ابتدا باید وضعیت متقاضیان ثبت‌نام شده مشخص شود و پس از تعیین تکلیف پرونده‌های موجود درباره بازگشایی سامانه و ثبت‌نام افراد جدید تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی در وزارت راه و شهرسازی، گفت: نماینده مردم شرق هرمزگان این موضوع را بارها از طریق مسئولان وزارتخانه و شخص وزیر پیگیری کرده است اما تصمیم نهایی درباره بازگشایی سامانه در سطح ملی اتخاذ می‌شود.

بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین آب و برق واحدهای مسکونی نیاز است

سلحشور با اشاره به حجم طرح‌های مسکن در استان هرمزگان، اظهار کرد: در مجموع ۵۴ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی در استان در حال ساخت است و تأمین زیرساخت‌های آب و برق این واحدها به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.

وی ادامه داد: برآورد اعلام شده برای تأمین آب و برق هر واحد مسکونی حدود ۱۲۰ میلیون تومان است که با احتساب ۵۴ هزار واحد مجموع اعتبار مورد نیاز از ۶ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه این استان بیشترین میزان اعتبار را از صندوق ملی مسکن دریافت کرده است، گفت: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن جاسک تأمین منابع مربوط به آب و برق پیگیری شده و در این زمینه مشکل خاصی باقی نمانده است.

سلحشور، افزود: در برخی شهرهای استان از جمله بندرعباس با وجود پیشرفت فیزیکی بالای تعدادی از واحدهای مسکونی همچنان مشکلات تأمین آب و برق وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان با حجم گسترده‌ای از پروژه‌ها و محدودیت منابع انسانی و مالی مواجه است اما پیگیری برای تکمیل طرح‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم ادامه دارد.

آماده‌سازی ۱۴ قطعه و پیگیری مشکلات شهری جاسک

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در ادامه به موضوع آماده‌سازی ۱۴ قطعه زمین مطرح شده در جلسه اشاره کرد و گفت: اقدامات مربوط به این قطعات انجام شده و موضوع وارد مرحله مناقصه شده است.

سلحشور با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان بیش از ۴۰۰ پروژه را راهبری می‌کند و برای اجرای هر پروژه، تأمین اعتبار، پیگیری مراحل اداری و برگزاری مناقصه ضروری است.

وی ضمن پذیرش بخشی از مطالبات مطرح شده درباره مشکلات شهری جاسک بر لزوم پیگیری تکمیل آماده‌سازی زمین‌ها تأکید کرد.

پیشنهاد واگذاری زمین برای تأمین هزینه آسفالت محلات

سلحشور با اشاره به مشکلات آسفالت و بافت‌های فرسوده جاسک، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱، ۹۲ تن قیر در اختیار شهرداری جاسک قرار گرفت اما این سهمیه در سال‌های بعد به طور کامل جذب نشد.

وی افزود: استفاده از سهمیه قیر مستلزم طی مراحل فنی و دریافت تأییدیه‌های لازم است و شهرداری باید شرایط مورد نیاز برای بهره‌مندی از این ظرفیت را فراهم کند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در ادامه پیشنهادی برای تأمین منابع مالی آسفالت معابر شهری ارائه کرد و گفت: آمادگی داریم با همکاری شهرداری و شورای شهر جاسک زمین‌هایی از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را برای فروش و تأمین هزینه آسفالت محلات در اختیار شهرداری قرار دهیم.

سلحشور، ادامه داد: در صورت موافقت و طی مراحل قانونی می‌توان تا پنج قطعه از زمین‌های دارای ارزش اقتصادی را برای این منظور اختصاص داد تا منابع حاصل از فروش آن‌ها با اولویت آسفالت محلات مورد نیاز از جمله لوران و سایر محلات مطرح شده در جلسه هزینه شود.

وی تأکید کرد: این پیشنهاد با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات شهری و کاهش وابستگی به منابع محدود ملی مطرح شده است و اجرای آن نیازمند هماهنگی و طی مراحل قانونی خواهد بود.

پیگیری تأمین چمن مصنوعی برای محلات جاسک

سلحشور در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست مطرح شده برای تأمین چمن مصنوعی اشاره کرد و گفت: اجرای چمن مصنوعی از وظایف مستقیم اداره کل راه و شهرسازی نیست اما این اداره کل می‌تواند موضوع را از طریق سازمان ملی زمین و مسکن پیگیری کند.

وی افزود: با همراهی نماینده مردم شرق هرمزگان و فرماندار جاسک تلاش می‌کنیم درخواست تأمین چمن مصنوعی برای محله لوران و محلات مورد نظر بررسی و در صورت فراهم شدن شرایط، منابع لازم برای اجرای آن تأمین شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین درباره مشکلات مطرح شده در حوزه راه‌های روستایی، گفت: برخی از این موارد در حوزه مسئولیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار دارد که برای پیگیری به این مجموعه منتقل خواهد شد.

سلحشور در پایان با عذرخواهی بابت تأخیرها و کاستی‌های موجود در اجرای برخی پروژه‌ها، اظهار کرد: مشکلات و محدودیت‌های مالی و اجرایی را می‌پذیریم اما پیگیری مطالبات مردم و تلاش برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان ادامه دارد.