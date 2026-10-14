به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، در ادامه برنامه‌های نظارتی و ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضایی استان، از بخش‌های مختلف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلفان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، پرونده‌های موجود در شعب بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفت و حسنوند با قضات و کارکنان اداری دادسرا درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها و مسائل مرتبط با فعالیت این مجموعه گفت‌وگو کرد.

وی در نشست با همکاران قضایی و اداری شهرستان، با اشاره به ظرفیت‌های دلفان اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام توان برای تأمین امنیت پایدار، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و صیانت از حقوق بیت‌المال در منطقه حضور فعال دارد و تحقق این اهداف نیازمند رسیدگی دقیق به مسائل و مطالبات مردم است.

کاهش اطاله دادرسی و تکریم مراجعان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، تکریم ارباب‌رجوع و برخورد قاطع همراه با رعایت اخلاق اسلامی را از اصول ضروری فعالیت کارکنان دستگاه قضایی دانست و افزود: قضات دادسرای شهرستان باید با مدیریت دقیق پرونده‌ها، زمینه تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های مردم را فراهم کنند.

حسنوند همچنین بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های معوق تأکید کرد و خواستار توجه جدی به زمان‌بندی و روند پیگیری پرونده‌ها شد تا امور قضایی شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در چارچوب قانون تعیین تکلیف شود.

رسیدگی به مطالبات شهروندان در جریان بازدید

در بخش دیگری از این بازدید، دادستان مرکز لرستان به‌صورت مستقیم به سخنان و درخواست‌های مراجعان حاضر در دادسرای دلفان گوش فرا داد و دستورات لازم را برای بررسی قانونی مطالبات آنان صادر کرد.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های نظارتی دستگاه قضایی استان و با هدف بررسی روند ارائه خدمات، ارزیابی عملکرد شعب و پیگیری مسائل مراجعان انجام شد.