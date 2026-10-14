حاجی دلیگانی: برنامه وزیر دفاع در خصوص ساخت هواپیمای مسافربری چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: چند سوال از وزیر پیشنهادی دارم، نخست اینکه برای افزایش خدمات و مستمری معسرین رزمنده و ایثارگر چه برنامه‌ای دارید، همچنین برای ارتقای معیشت نیروهای مسلح، شاغلین و بازنشستگان هم توضیح بفرمایید که چه برنامه ای دارید؟

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی های قبلی که صورت گرفته، درخصوص طرح صنایع هوایی و منطقه ویژه اقتصادی در شاهین شهر، چه برنامه ای دارید؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: برنامه وزیر پیشنهادی برای ساختمان های آسیب دیده نیروهای مسلح چیست؟ همچنین لایحه ای برای ارائه خدمات به ایثارگران حدود یک سال است که در دولت معطل مانده است، برنامه‌ شما برای پیگیری و ارسال لایحه به مجلس چیست؟

وی با اشاره به ساخت هواپیمایی مسافربری که قول آن داده شده و اقداماتی هم صورت گرفته بود، تاکید کرد: بفرمایید که برنامه‌ ریزی شما در خصوص ساخت هواپیما چگونه است؟

حاجی دلیگانی به رفع تبعیض بین کارکنان نیروهای مسلح اشاره و عنوان کرد: برای رفع تبعیضی که بین کارکنان نیروهای مسلح اعم از آنها که بیمه تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه دارند با کسانی که صندوق بیمه آنها تامین اجتماعی نیروهای مسلح است، چه برنامه ای دارید، از طرفی مباحث مربوط به "حکمت" و موضوعات درمانی و دیگر جهاتی که یک حالت تبعیض آمیزی ایجاد کرده، باید مورد توجه قرار گیرد.