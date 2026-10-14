جشن میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم، حضرت زینب (س) را الگویی از عفت، بصیرت سیاسی و جهاد تبیین دانست و گفت: خطبه‌های آن بانوی بزرگوار در کوفه و کاخ یزید نشان داد که زن مسلمان می‌تواند با حفظ وقار و حیا، نقشی اثرگذار در جامعه و تاریخ ایفا کند و جریان باطل را رسوا سازد.

امام جمعه دشتستان همچنین با اشاره به پیوند ایستادگی حضرت زینب (س) با فرهنگ پایداری، مداحی و رجزخوانی بانوان را بستری برای ترویج روحیه حماسی، تبیین آرمان‌های مکتب مقاومت و پرورش نسل مؤمن و غیور عنوان کرد.

در بخشی از مراسم، مسابقه رجزخوانی زینبی میان بانوان مداح برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت اشعار و متن‌های حماسی در وصف اهل‌ البیت (ع) و جبهه مقاومت به رقابت پرداختند.

در پایان از سه بانوی برتر این رقابت تجلیل شد.

همچنین از پرستاران حاضر در مراسم به مناسبت روز پرستار قدردانی و به دختران هم‌ نام با حضرت زینب (س) هدایایی اهدا شد.