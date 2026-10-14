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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

جشن میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار در دشتستان برگزار شد

جشن میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار در دشتستان برگزار شد

بوشهر-آیین جشن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار با حضور امام جمعه دشتستان و جمعی از بانوان در حسینیه بقیة الله (عج) مصلی جمعه برازجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم، حضرت زینب (س) را الگویی از عفت، بصیرت سیاسی و جهاد تبیین دانست و گفت: خطبه‌های آن بانوی بزرگوار در کوفه و کاخ یزید نشان داد که زن مسلمان می‌تواند با حفظ وقار و حیا، نقشی اثرگذار در جامعه و تاریخ ایفا کند و جریان باطل را رسوا سازد.

امام جمعه دشتستان همچنین با اشاره به پیوند ایستادگی حضرت زینب (س) با فرهنگ پایداری، مداحی و رجزخوانی بانوان را بستری برای ترویج روحیه حماسی، تبیین آرمان‌های مکتب مقاومت و پرورش نسل مؤمن و غیور عنوان کرد.

جشن میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار در دشتستان برگزار شد

در بخشی از مراسم، مسابقه رجزخوانی زینبی میان بانوان مداح برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت اشعار و متن‌های حماسی در وصف اهل‌ البیت (ع) و جبهه مقاومت به رقابت پرداختند.

در پایان از سه بانوی برتر این رقابت تجلیل شد.

جشن میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار در دشتستان برگزار شد

همچنین از پرستاران حاضر در مراسم به مناسبت روز پرستار قدردانی و به دختران هم‌ نام با حضرت زینب (س) هدایایی اهدا شد.

کد مطلب 6978046

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