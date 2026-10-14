شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل اجرایی نحوه ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل در خصوص ترخیص این خودروها، با توجه به لزوم ترخیص به موقع خودروهای وارداتی و همچنین صیانت از حقوق دولت تا تعیین تکلیف ارزش مواردی که فاقد شناسه ارزش TSC در بانک اطلاعات ارزش گمرک ایران است، چنانچه صاحب خودرو درخواست ترخیص کالا قبل از اعلام نظر کارگروه نماید به منظور اتخاذ وحدت رویه می‌بایست اقدامات خاصی صورت پذیرد که از جمله آنها باید به ارائه تعهد پرداخت هرگونه مابه التفاوت احتمالی حقوق ورودی از طرف صاحب کالا، محدودیت شماره‌گذاری خودرو و خودداری از ثبت بیجک در سامانه جامع امور گمرکی و تایید سفر خروج در سامانه جدید ااشاره کرد.

متن کامل بخشنامه به این شرح است: پیرو دستورالعمل شماره ۱۴۰۵/۱۰۲۴۶۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور و با توجه به ضرورت ترخیص به‌موقع خودروهای وارداتی و صیانت از حقوق دولت، مقرر است تا زمان تعیین تکلیف ارزش خودروهایی که فاقد شناسه ارزش TSC در بانک اطلاعات ارزش گمرک ایران هستند، در صورت درخواست صاحب کالا برای ترخیص خودرو پیش از اعلام نظر کارگروه، به‌منظور ایجاد وحدت رویه، اقدامات زیر انجام شود:

۱. اخذ تعهد از صاحب کالا

از صاحب کالا تعهدی مبنی بر پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت احتمالی حقوق ورودی اخذ شود. متن تعهد به شرح زیر است:

«اینجانب، به‌عنوان صاحب کالای موضوع اظهارنامه گمرکی، متعهد می‌شوم چنانچه ارزش اظهاری خودرو از ارزش استنباطی تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) کمتر تشخیص داده شود، بلافاصله پس از ابلاغ گمرک، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت وجوه متعلقه اقدام نمایم.»

۲. ثبت هشدار در سامانه جامع امور گمرکی

در سامانه جامع امور گمرکی، پیغام هشدار با رنگ قرمز مبنی بر اینکه شماره‌گذاری خودروی ترخیص‌شده منوط به تعیین ارزش خودرو توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون ساماندهی صنعت خودرو و اعلام گمرک اجرایی مبنی بر وصول مابه‌التفاوت احتمالی وجوه متعلقه و مختومه شدن پرونده است، درج شود.

۳. خودداری از صدور مجوز خروج خودرو

گمرکات اجرایی، پس از انجام تشریفات گمرکی، از صدور پته اصطلاحا ثبت بیجک خروج در سامانه جامع امور گمرکی (EPL) یا تأیید سفر خروج در سامانه جدید (IRICS) خودداری نمایند.

۴. هماهنگی برای جابه‌جایی خودرو

به‌منظور تسهیل جابه‌جایی خودرو از اماکن گمرکی به انبار صاحب کالا، مراتب خروج خودرو از گمرک اجرایی طی مکاتبه اداری به پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام شود.

۵. پیگیری تعیین ارزش گمرکی خودرو

گمرکات اجرایی، مطابق روال گذشته، با درج مشخصات دقیق خودرو بر اساس فایل پیوست، مراتب را به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران منعکس نمایند. همچنین، رونوشت مکاتبه به واحد بازبینی گمرک محل ارسال شود تا پرونده مربوط تشکیل و موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.

۶. اقدام در خصوص خودروهای ترخیص‌شده فاقد شناسه TSC

گمرکات اجرایی در خصوص خودروهایی که از محل مصوبه مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور ترخیص شده‌اند، اما فاقد شناسه TSC هستند، نسبت به قطع مرور زمان قانونی و، در صورت امکان، صدور مطالبه‌نامه کسر دریافتی به میزان وجوه متعلقه اقدام نمایند.

۷. وصول مابه‌التفاوت و مختومه کردن پرونده

پس از تعیین ارزش خودرو توسط کارگروه و ایجاد شناسه TSC در بانک اطلاعات ارزش گمرک ایران، گمرکات اجرایی موظف‌اند نسبت به وصول مابه‌التفاوت احتمالی وجوه متعلقه و مختومه کردن پرونده اقدام نمایند. پس از آن، صدور پته عبور در سامانه جامع امور گمرکی یا تأیید سفر خروج در سامانه جدید انجام شود. همچنین، مراتب باید توسط مدیر یا معاون امور گمرکی گمرک اجرایی، با درج عبارت «قابل توجه پلیس راهور» بر روی اظهارنامه گمرکی، گواهی شود.