به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان و خانواده های پلیس آگاهی با اشاره به جایگاه خانواده در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خانواده نخستین و بنیادی‌ترین نهاد در شکل‌گیری شخصیت انسان است و سلامت و استحکام آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه دارد.

وی افزود: تربیت صحیح فرزندان و انتقال ارزش‌های دینی و اخلاقی به نسل جوان، از عوامل مهم پیشرفت کشور و حفظ هویت اسلامی و انقلابی جامعه به شمار می‌رود.

سخنران این مراسم با اشاره به مسئولیت‌های دشوار کارکنان انتظامی بیان کرد: مأموریت تأمین نظم و امنیت عمومی با مسئولیت‌های سنگینی همراه است و خانواده‌های کارکنان پلیس با صبوری، همراهی و حمایت خود، نقش مهمی در پیشبرد این مسئولیت‌ها ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی تکریم خانواده‌های کارکنان انتظامی و توجه به مسائل تربیتی فرزندان آنان را ضروری دانست و تصریح کرد: تقویت بنیان خانواده می‌تواند در افزایش انگیزه، ارتقای روحیه خدمت و انجام مطلوب‌تر مأموریت‌های انتظامی تأثیرگذار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین امنیت پایدار را مستلزم همکاری پلیس و مشارکت مردم دانست و بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با مخلان نظم عمومی و سارقان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت‌های پلیس آگاهی در کشف جرائم، شناسایی مجرمان و صیانت از حقوق شهروندان، تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه را مهم ارزیابی کرد و خواستار توجه مستمر به ارتقای دانش تخصصی، حفظ آمادگی عملیاتی، مسئولیت‌پذیری و رعایت قانون در انجام مأموریت‌ها شد.

اقتدار دفاعی و وحدت ملی در برابر تهدیدها

حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسمعیل حسینی مازندرانی در ادامه، نیروهای مسلح را از ارکان دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور برشمرد و بر حفظ آمادگی دفاعی در برابر تهدیدها و تجاوزهای دشمنان، از جمله آمریکا، تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح از مؤلفه‌های بازدارندگی کشور است، اتحاد و همبستگی مردم و مسئولان را برای مقابله با تهدیدهای خارجی ضروری دانست.

وی در پایان، ولایت‌مداری را از عوامل مؤثر در حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان عنوان کرد و بر ضرورت تقویت بصیرت دینی و انقلابی، حفظ وحدت جامعه و انتقال ارزش‌های اسلامی به نسل جوان تأکید کرد.