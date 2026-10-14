به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری استان گیلان با صدور پیامی به مناسبت درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، این عالم برجسته را از چهره‌های اثرگذار عرصه دین، علم و فرهنگ استان دانست که در طول حیات خود با تألیف آثار ارزشمند، ترویج معارف اسلامی و معرفی مفاخر گیلان، خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشت.

متن پیام به شرح زیر است:

درگذشت عالم جلیل‌القدر و چهره برجسته دینی، علمی و فرهنگی استان گیلان، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، موجب تأثر و اندوه شد. ایشان در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقام تألیف کتب ارزشمند دینی و اندیشگانی، از پیشگامان تبیین اندیشه اسلامی بود و آثار مهمی چون «به سوی جهان ابدی» را مدون ساخت.

در کسوت مفسر قرآن و نهج‌البلاغه، مجموعه ارزشمندی چون دوازده‌جلدی «تفسیر جامع آیات‌الاحکام» را ارائه کرد و در مواجهه با مقتضیات زمان، رویکردی فعال در برابر پدیده‌های نوظهور داشت و «نقش سینما در زندگی و تمدن جدید» را نگاشت.

وی تمدن غرب و مدرنیته را بسیار پیش‌تر از آنکه پلشتی‌های آن‌ها چون امروز عیان شود، در تألیفاتی چون «بزرگترین بیماری قرن ما» به چالش کشید و با نگاهی نقادانه، «علل پیشرفت و عقب‌ماندگی مسلمانان» را تبیین کرد. همچنین در هیئت تحریریه مجلاتی نظیر «مکتب اسلام» و مجموعه‌هایی چون «در راه حق»، با بزرگان علمی زمان، از جمله استاد شهید مطهری، شهید باهنر، آیت‌الله مکارم شیرازی و... همکاری علمی داشت و در «انتشارات نسل جوان» با نوجوانان و جوانان آن عصر تخاطب فکری گسترده یافت.

ایشان از مبارزانی بود که هم در دوره زعامت آیت‌الله بروجردی و هم در روزگار نهضت سال ۱۳۴۲ حضرت روح‌الله، طعم حبس را چشید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سنگرهایی چون حاکم شرعی لاهیجان و آستانه اشرفیه، نمایندگی مردم آستانه اشرفیه در مجلس، امامت جمعه لاهیجان، نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، عهده‌دار مسئولیت‌های گوناگون شد و حوزه علمیه امیرالمومنین (ع) رشت را به‌عنوان خدمتی فرهنگی به یادگار گذاشت.

اهتمام به معرفی و پاسداشت مفاخر علمی، فرهنگی و هنری گیلان و زدودن غربت چند صدساله از چهره آنان، از جمله با بزرگداشت حکیمانی چون عبدالرزاق فیاض لاهیجی و محمدعلی حزین لاهیجی و سلار دیلمی، توجه به ثبت و انتشار میراث علمی بزرگان این سرزمین و عزم در بازشناسی هویت دینی آن، از کوشش‌های ارزنده آن مرحوم به شمار می‌رود.

فعالیت‌های علمی و مؤثر ایشان برای صیانت از هویت ایرانی اسلامی این منطقه، یادآور کوشش‌های علمای فرزانه‌ای چون آیت‌الله یوسف نجفی جیلانی و آیت الله محمد مهدوی لاهیجانی در تاریخ معاصر است.

وی همچنین زمینه‌ساز دیدارهای مهم نخبگان و مردم استان با رهبر شهید انقلاب، با محوریت مفاخر این دیار از حزین لاهیجی تا میرزا کوچک جنگلی، و نیز دیدار مهم سالگرد حماسه هشتم دی‌ماه ۱۳۸۸ شد که به ثبت بیانات مهمی از معظم‌له پیرامون این دیار انجامید.

حوزه هنری استان گیلان، ضمن گرامی‌داشت آن فقید سعید، فقدان ایشان را به بیت مکرم، شاگردان، ارادتمندان و مردم شریف استان گیلان تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال، رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسئلت دارد.