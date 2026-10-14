به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن تشکر از پاسخ‌های وزیر پیشنهادی دفاع در جلسه قبل، به طرح چند سوال درخصوص زیرمجموعه‌های وزارت دفاع پرداخت و خطاب به سردار اخلاقی گفت: ما مجموعه‌های خصوصی زیادی داریم که در حوزه صنایع دفاع جانانه کار می‌کنند؛ از وزارت دفاع و شخص جنابعالی می‌خواهم که نظرتان را دقیقا اعلام کنید، که نگاه وزارت دفاع به مجموعه‌هایی که در حوزه صنایع دفاعی در بخش خصوصی کار می‌کنند که بخشی از آن هم شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، آیا به عنوان رقیب است یا آن‌ها را بازوی وزارتخانه به حساب می‌آورید!؟ و تعامل وزارت دفاع با این مجموعه‌ها چگونه است؟

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت تجارت تسلیحات و صنایع دفاعی، عنوان کرد: در شرایط عادی بحث صادرات صنایع دفاعی ابزار مهمی در اختیار مجموعه وزارت دفاع است، و برای ما مهم است که وزیر پیشنهادی دفاع چه برنامه‌ای در این حوزه دارد.

اخلاقی امیری در پایان با اشاره به لزوم تغییر دکترین نظامی کشور با توجه به جنگ‌هایی که کشور پشت سر گذاشته است، خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع گفت: خیلی تمایل دارم نظر شخصی شما را نسبت به درخواستی که حدود ۸۰ نفر از ما نمایندگان مجلس نسبت به تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی دادیم را بدانم. اینکه که آیا صلاح می‌دانید این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شود!؟