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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

نوذری خواستار حمایت نظارتی از تولید و تسریع در رفع موانع اجرایی شد

نوذری خواستار حمایت نظارتی از تولید و تسریع در رفع موانع اجرایی شد

قزوین- استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های نظارتی با مدیران اجرایی، حفظ اشتغال، رفع موانع تولید و پیگیری تأمین آب مهرگان را از اولویت‌های استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور با ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان قزوین، دیدار کرد و در این نشست بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای حل مشکلات استان تأکید شد.

نوذری با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: در چنین شرایطی، مدیران باید با ابتکار و جسارت، در چارچوب قانون برای حل مسائل اقدام کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز با رویکردی تسهیل‌گرانه، زمینه رفع موانع و تسریع در انجام امور را فراهم آورند.

وی حمایت از تولید و رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی و اقتصادی را ضروری دانست و افزود: بخشی از موانع انباشته‌شده در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی در حال پیگیری است و تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند به حل این مشکلات و فراهم شدن زمینه توسعه تولید کمک کند.

استاندار قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اشتغال در سال گذشته تصریح کرد: با اتخاذ تدابیر لازم تلاش شد از تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی جلوگیری شود و حفظ فرصت‌های شغلی و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی همچنان باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته باشد.

نوذری همچنین تأمین آب را از مسائل مهم استان قزوین عنوان کرد و گفت: پیگیری برای تأمین و انتقال آب به شهر مهرگان ادامه دارد و تعامل دستگاه‌های نظارتی با مجموعه‌های اجرایی می‌تواند به پیشبرد و تسریع این اقدامات کمک کند.

وی در بخش دیگری از این دیدار، بر ضرورت حمایت از تیم‌های ورزشی استان در رشته‌ها و رده‌های مختلف تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تقویت این حوزه شد.

استاندار قزوین در پایان، هم‌افزایی میان مدیریت اجرایی و دستگاه‌های نظارتی را زمینه‌ساز رفع موانع و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و بر تداوم این تعامل برای حل مسائل و بهبود شرایط استان تأکید کرد.

کد مطلب 6978064

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