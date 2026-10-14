به گزارش خبرنگار مهر ، در آیینی رسمی و با حضور سردار جلال امینی ، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا، سامانه پیشرفته آشکارساز ایکس‌ری (X-Ray) در ایست‌وبازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان رونمایی و به بهره‌برداری رسید.

سردار امینی بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: ایست‌وبازرسی شهید صلاحی دشتستان به‌عنوان یکی از سه ایستگاه اصلی استان بوشهر، در مسیر ارتباطی استان‌های جنوبی به مرکز کشور قرار دارد و نقش کلیدی در کنترل تردد خودروهای سنگین و کشف محمولات قاچاق ایفا می‌کند. نصب و راه‌اندازی این سامانه آشکارساز، امکان بازرسی غیرتماسی و دقیق محموله‌های عبوری را بدون نیاز به تخلیه بار فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به پیچیدگی روزافزون شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید و اظهار کرد: روش‌های سنتی بازرسی جاده‌ای دیگر پاسخگوی حجم و تنوع قاچاق امروز نیست. سامانه‌های آشکارساز ایکس‌ری، چشم الکترونیکی پلیس در مبادی ورودی و خروجی هستند و اجازه نمی‌دهند هیچ محموله‌ای بدون رصد دقیق از این گلوگاه‌ها عبور کند.

سردار امینی در توصیف این دستگاه بیان داشت: سامانه آشکارساز نصب‌شده در ایست‌وبازرسی شهید صلاحی از نوع اسکنر پرسرعت کامیونی است که قادر است یک خودروی سنگین را در مدت ۱۵ ثانیه تا یک دقیقه به‌طور کامل اسکن کند. این دستگاه با تصویربرداری دقیق، توانایی شناسایی محفظه‌های پنهان، جاسازی‌های پیچیده و محمولات غیرمجاز را داراست.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این تجهیزات، شاهد افزایش چشمگیر کشفیات و کاهش عبور محمولات قاچاق از محورهای مواصلاتی جنوب کشور باشیم.

این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان انتظامی، قضایی و محلی شهرستان دشتستان برگزار شد، نقطه عطفی در ارتقای توان عملیاتی و فنی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر به شمار می‌رود.