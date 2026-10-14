به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری تهران در مناطق مختلف پایتخت، هم‌زمان با پیگیری بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ و رفع موانع حقوقی املاک بلاتکلیف، اجرای پروژه‌های عمرانی و ارتقای کیفیت محیط شهری را دنبال می‌کند. در کنار این اقدامات، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با محوریت کودکان، احیای سنت‌های ایرانی و ترویج سبک زندگی سالم نیز در دستور کار مناطق شهرداری تهران قرار دارد.

پیگیری بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده جنگ در منطقه ۶ تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶ تهران از صدور پروانه‌های ساختمانی برای پلاک‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه و صدور پروانه‌های تخریب و آغاز فرآیند صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه خبر داد و بر پیگیری قانونی املاک بلاتکلیف با هدف رفع خطر و تسریع در بازسازی تأکید کرد.

شهرداری منطقه ۶ تهران، محسن محمدی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶، در بازدید میدانی از ساختمان‌های آسیب‌دیده در محدوده کوچه حجت دوست، با اشاره به نخستین اصابت در جنگ ۱۲ روزه در این محدوده اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۱۱ پلاک در منطقه آسیب دیدند که ۹ پلاک در گرید C و دو پلاک در گرید D قرار داشتند. برای تمامی این املاک، با وجود تفاوت در میزان آسیب، پروانه ساختمانی صادر شد و عملیات بازسازی آن‌ها آغاز شده است.

وی افزود: در حال حاضر، عملیات اجرایی در تعدادی از این ساختمان‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته و سفت‌کاری دو ساختمان به پایان رسیده است. تنها یکی از املاک این محدوده به دلیل مشکلات حقوقی و مالکیتی همچنان بلاتکلیف مانده که پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف آن در دستور کار قرار دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶ با اشاره به آسیب‌دیدن ۹ پلاک در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: از این تعداد، شش پلاک در گرید D و سه پلاک در گرید C قرار دارند. برای تمامی پلاک‌های آسیب‌دیده، پروانه تخریب صادر شده و فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی برای آغاز بازسازی در حال انجام است.

محمدی با بیان اینکه تعیین تکلیف املاک دارای مشکلات حقوقی و مالکیتی نیازمند پیگیری‌های ویژه است، تصریح کرد: دو پلاک در این محدوده همچنان با موانع حقوقی مواجه‌اند که برای رفع آن‌ها، مذاکرات و جلسات متعددی با مالکان برگزار شده است.

وی درباره یکی از این املاک در نبش خیابان بزرگمهر اظهار کرد: وجود دو معارض، روند تعیین تکلیف این ساختمان را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به وضعیت ساختمان و ضرورت پیشگیری از خطرات احتمالی، به‌ویژه در آستانه فصل بارندگی، موضوع از مسیر قانونی و از طریق کمیسیون رفع خطر در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای اخذ حکم تخریب با هدف ایمن‌سازی بنا انجام شده است.

محمدی در ادامه به وضعیت ساختمان آسیب‌دیده واقع در پلاک ۱۳۲ خیابان گاندی، مجاور بیمارستان گاندی، اشاره کرد و گفت: این ملک نیز به دلیل مشکلات حقوقی و اختلاف‌نظر میان مالکان با موانعی برای بازسازی مواجه شده است. در این پرونده، راهکارهای مختلفی از جمله پیش‌بینی ظرفیت اضافه‌اشکوب برای تأمین بخشی از هزینه‌های تعمیرات بررسی شد، اما این پیشنهاد با موافقت همه مالکان همراه نبود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶ در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری منطقه، تسهیل فرآیند بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده، رفع موانع اداری و پیگیری قانونی املاک بلاتکلیف است؛ به‌گونه‌ای که ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و حقوق مالکان، ایمنی شهروندان تأمین و زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر این املاک به چرخه بهره‌برداری فراهم شود.

روایت کودکان از شهر در دیدار با شهردار منطقه ۱۴

هم‌زمان با گرامیداشت هفته ملی کودک، ویژه‌برنامه «اردوی شهر در دست بچه‌ها» با حضور جمعی از کودکان و دانش‌آموزان منطقه ۱۴ و در دیدار با امیر شهرابی، شهردار منطقه، برگزار شد؛ برنامه‌ای که با هدف آشنایی نسل آینده با فعالیت‌ها، خدمات و مسئولیت‌های مدیریت شهری، فرصتی برای بیان دیدگاه‌ها و آرزوهای کودکان درباره شهر فراهم کرد.

شهرداری منطقه ۱۴، این برنامه با رویکرد آشنایی نسل آینده با مجموعه فعالیت‌ها، خدمات و مسئولیت‌های مدیریت شهری برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا کودکان با نگاهی کنجکاوانه، شهر و سازوکار اداره آن را از دریچه تجربه‌های خود بشناسند و روایتگر برداشت‌ها، دغدغه‌ها و آرزوهای کودکانه‌شان از شهر باشند.

در این دورهمی، گفت‌وگوها، شور و هیجان کودکان و روایت‌های صمیمانه آنان از شهر، فضایی متفاوت و خاطره‌انگیز رقم زد و نشان داد که شنیدن صدای کودکان می‌تواند دریچه‌ای تازه برای شناخت نیازهای محله و ساختن شهری دوستدار کودک باشد.

امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، در این دیدار صمیمی با بیانی آموزشی و دلنشین، بخشی از خاطرات دوران تحصیل خود را با کودکان به اشتراک گذاشت و از روزهایی گفت که همچون همین دانش‌آموزان، در کلاس‌های درس مدارس منطقه ۱۴ پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشست و مسیر آموختن و رشد را طی می‌کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای کودکان و خانواده‌ها، از اهتمام مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی در محله‌ها و فراهم‌کردن محیطی مناسب‌تر برای رشد، آموزش، بازی و شکوفایی استعدادهای نسل آینده سخن گفت؛ محیطی که در آن کودکان بتوانند با آرامش، نشاط و احساس تعلق، دوران کودکی خود را تجربه کنند.

شهرابی در پایان ضمن اهدای گل و هدیه به کودکان دانش‌آموز منطقه، آنان را سازندگان فردای محله، شهر و کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با تلاش، دانش‌اندوزی و پرورش استعدادهای خود، در آینده در عرصه‌های گوناگون بدرخشند و مایه افتخار خانواده‌ها، محله‌ها و ایران عزیز باشند.

جشنواره «کوچه‌به‌کوچه تهرون» با محوریت تغذیه سالم در منطقه ۲

جشنواره فرهنگی «کوچه‌به‌کوچه تهرون» با محوریت احیای سنت‌های اصیل ایرانی، غذاهای سنتی، ترویج الگوی تغذیه سالم و تحکیم پیوندهای اجتماعی، با استقبال پرشور شهروندان در سرای محله آسمان منطقه ۲ برگزار شد.

شهرداری منطقه ۲، ساسان سعیدی، شهردار ناحیه ۸، گفت: این رویداد فرهنگی با هدف بازخوانی اصالت‌های فرهنگی، پاسداشت آداب‌ورسوم کهن و از همه مهم‌تر، احیای سبک زندگی و تغذیه سالم در بستر خانواده‌ها برگزار شد و فضایی صمیمی و پرنشاط را رقم زد.

وی اظهار داشت: غذاهای سنتی و اصیل ایرانی فراتر از یک میراث فرهنگی، گنجینه‌ای ارزشمند از اصول علمی و بومی تغذیه سالم هستند که بازگشت به آن‌ها نقش بسزایی در ارتقای سلامت جسم و روان جامعه ایفا می‌کند.

سعیدی افزود: ترویج فرهنگ استفاده از مواد غذایی طبیعی، ارگانیک و پخت سنتی در قالب رویدادهای محله‌محور، گامی مؤثر در جهت آگاه‌سازی خانواده‌ها نسبت به اصلاح الگوی تغذیه و پیشگیری از بیماری‌هاست. مدیریت شهری با تمام توان از چنین ابتکاراتی که به سلامت عمومی و پویایی جامعه کمک می‌کند، حمایت خواهد کرد.

شهردار ناحیه ۸ ضمن قدردانی از حضور فعال و خلاقیت شرکت‌کنندگان در ارائه دستور پخت‌های اصیل و سالم، خاطرنشان کرد: موفقیت این جشنواره نشان‌دهنده علاقه شهروندان به هویت اصیل خود و توجه به مقوله سلامت است و امیدواریم با استمرار این طرح‌ها، شاهد نهادینه‌سازی فرهنگ تغذیه سالم در تمامی محلات باشیم.

در پایان این رویداد نیز با اهدای جوایز و لوح تقدیر به برگزیدگان بخش پخت غذاهای سنتی و سالم، از تلاش‌ها و مشارکت شرکت‌کنندگان تجلیل به عمل آمد.

پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه‌های ویژه منطقه ۱۰ تهران

میزان پیشرفت کارویژه‌های منطقه ۱۰ در قالب طرح «۸۹۷ پروژه معاونت هماهنگی و امور مناطق» به ۷۵ درصد رسیده است؛ موضوعی که شهردار منطقه با تأکید بر آن، تسریع در اجرای پروژه‌های ویژه، تقویت نظارت بر روند پیشرفت اقدامات و تحقق به‌موقع برنامه‌های ابلاغی را خواستار شد.

شهرداری منطقه ۱۰، در ادامه اجرای کارویژه‌های ابلاغی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در قالب طرح «۸۹۷ پروژه معاونت هماهنگی و امور مناطق»، میزان پیشرفت پروژه‌های ویژه منطقه ۱۰ به ۷۵ درصد رسیده است.

حسن چگینی، شهردار منطقه ۱۰، با تأکید بر ضرورت اجرای هدفمند برنامه‌های ابلاغی، ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان را از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه برشمرد و بر پیگیری مستمر پروژه‌ها، هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و رفع موانع پیش‌روی اقدامات تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها، خواستار پایبندی به برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و تسریع در تکمیل اقدامات در دست اجرا شد تا نتایج این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خدمت بهبود شرایط زندگی شهروندان قرار گیرد.

شهردار منطقه، پیشبرد منسجم کارویژه‌های ابلاغی را مستلزم هم‌افزایی واحدهای اجرایی، نظارت مؤثر و پیگیری مستمر دانست و بر ضرورت تحقق اهداف تعیین‌شده در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری تأکید کرد.