هواشناسی تهران از ورود سامانه بارشی جدید از شنبه شب خبر داد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود تدریجی سامانه بارشی جدید به استان تهران از شنبه شب خبر داد و گفت: در روز یکشنبه در مناطق شمالی استان رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، در ارتفاعات استان، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات احتمال وقوع رگبار پراکنده وجود دارد.

خورشیدی با اشاره به وضعیت کیفیت هوا در پایتخت تصریح کرد: پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره یک مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۵، به دلیل نبود وزش باد قابل ملاحظه، تا ظهر امروز در مناطق پرتردد شهری، به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی تهران، کاهش نسبی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: شرایط سکون نسبی هوا و کاهش کیفیت آن در مناطق پرتردد مرکزی و جنوبی تهران، از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای آینده گفت: بعدازظهر چهارشنبه و جمعه در نیمه جنوبی و مناطق غربی استان، در برخی ساعات وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مرزی جنوبی و غربی احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد.

خورشیدی افزود: در ارتفاعات استان نیز گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است که می‌تواند به بهبود نسبی کیفیت هوا کمک کند.

وی در پایان از افزایش نسبی دما در روز جمعه، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان تهران، خبر داد.