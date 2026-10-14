به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «هفت‌سالگی» به کارگردانی مجتبی حیدری و محصول مرکز مستند سوره، با حضور خانواده شهید امیرعلی فلاح، خانواده شهید امیرعلی کمالی از میناب و جمعی از اهالی روستای چنار رازباشی، در مدرسه این روستا اکران شد؛ مراسمی که با روایت سرنوشت دو کودک شهید، بهانه‌ای برای همدلی خانواده‌هایی شد که داغی مشترک را تجربه کرده‌اند.

در ابتدای این مراسم، امین قدمی، مدیر مرکز مستند سوره، درباره شکل‌گیری مستند «هفت‌سالگی» و دلیل برگزاری این اکران در روستای چنار رازباشی توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به موضوع فیلم گفت این مستند روایت زندگی امیرعلی فلاح، کودک هفت‌ساله این روستا است که سرنوشتش در پی انفجار مهمات به‌جامانده از جنگ تغییر کرد.

قدمی همچنین با اشاره به انگیزه گروه سازنده برای تولید این اثر توضیح داد که پس از شنیدن ماجرای امیرعلی فلاح، تصمیم گرفتند روایت زندگی و سرنوشت این کودک را دنبال کنند و آن را در قالب یک مستند به تصویر بکشند.

پس از این توضیحات، مستند «هفت‌سالگی» برای حاضران به نمایش درآمد تا اهالی روستا و خانواده‌های حاضر، بار دیگر روایت زندگی و سرنوشت امیرعلی فلاح را در محل زندگی او مرور کنند.

از میناب تا چنار رازباشی؛ دیدار دو خانواده داغدار

یکی از بخش‌های ویژه این مراسم، حضور خانواده شهید امیرعلی کمالی از میناب بود؛ کودکی که در جریان حمله موشکی دشمن صهیونی آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسید.

پدر، مادر و خواهران امیرعلی کمالی برای دیدار با خانواده شهید امیرعلی فلاح و ادای احترام به او، مسیر میناب تا روستای چنار رازباشی را طی کردند؛ حضوری که پیوند میان دو خانواده داغدار را در فضایی آمیخته با اندوه و همدلی به نمایش گذاشت.

پس از پایان نمایش مستند، از مادر امیرعلی کمالی دعوت شد تا درباره فرزندش و روزهای دشواری که پس از شهادت او بر خانواده گذشته بود، سخن بگوید.

روایت مادری از روزهای سخت پس از شهادت فرزند

مادر شهید امیرعلی کمالی در سخنان خود از رنج‌های خانواده پس از این حادثه و روزهای دشوار انتظار برای شناسایی و تحویل پیکر فرزندش گفت.

او از سه بار تشییع پیکرهایی که به خانواده تحویل داده شده بود و فشار روحی ناشی از این شرایط یاد کرد؛ روزهایی که انتظار برای روشن‌شدن سرنوشت فرزند، بر اندوه خانواده افزوده بود.

وی همچنین از آرزوهایی سخن گفت که برای آینده امیرعلی در سر داشت؛ اینکه فرزندش با فراگیری قرآن، رسیدن به جایگاه شغلی مناسب و ساختن زندگی خود، به فردی تبدیل شود که مایه افتخار مادرش باشد.

مادر شهید کمالی با اشاره به دلیل حضورش در چنار رازباشی، از همراهی با خانواده شهید امیرعلی فلاح گفت؛ خانواده‌ای که اکنون رنجی مشابه را تجربه می‌کند و به گفته او، حضور در کنار آنان فرصتی برای همدلی و تسلی خاطر در این روزهای دشوار است.

مادر شهید امیرعلی فلاح از فرزندش گفت

در ادامه مراسم، مادر شهید امیرعلی فلاح نیز درباره ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی فرزندش سخن گفت و از او به‌عنوان پسری شجاع و محبوب در میان اهالی روستا یاد کرد.

او همچنین به علاقه امیرعلی به سردار حاجی‌زاده اشاره کرد و از ناراحتی فرزندش پس از شهادت این فرمانده گفت؛ بخشی از خاطراتی که تصویری از علایق و روحیات این کودک را در ذهن حاضران ترسیم می‌کرد.

روایت‌های دو مادر در کنار نمایش مستند «هفت‌سالگی»، محور اصلی این گردهمایی بود؛ مراسمی که در آن، زندگی و سرنوشت دو کودک شهید از دو نقطه کشور در کنار یکدیگر قرار گرفت و فرصتی برای شنیدن خاطرات و همدلی با خانواده‌های آنان فراهم شد.

تقدیر از خانواده‌های دو شهید و اهدای یادبود به کودکان

در پایان این مراسم، از خانواده‌های شهید امیرعلی فلاح و شهید امیرعلی کمالی تقدیر شد. در این بخش، لوح تقدیری به نوشته دادمان، رئیس حوزه هنری، به همراه تندیس ایران به خانواده‌های دو شهید اهدا شد.

همچنین پیکسل‌هایی با تصویر شهید امیرعلی فلاح به خواهر او و تعدادی از کودکان روستا اهدا شد.

برای کودکانی که در این حادثه جانباز شده بودند نیز بسته‌های لوازم‌التحریر و کوله‌پشتی در نظر گرفته شده بود.

مراسم اکران مستند «هفت‌سالگی» با حضور خانواده‌های دو شهید و جمعی از اهالی روستای چنار رازباشی به پایان رسید؛ برنامه‌ای که در کنار نمایش یک اثر مستند، فرصتی برای بازگویی خاطرات، ادای احترام به دو کودک شهید و همراهی با خانواده‌های آنان فراهم کرد.