کرامتی: بیش از ۵ هزار اثر به جشنواره علمی پژوهشی بانوی کرامت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی کرامتی ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره علمی پژوهشی بانوی کرامت که در سالن آیت‌الله شرعی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد، با اشاره به شخصیت علمی و تبلیغی حضرت زینب کبری (س) اظهار کرد: پیوند حیا، اندیشه، ایمان و جهاد تبیین از ویژگی‌های برجسته آن حضرت است که با عقلانیت و خطبه‌های روشنگرانه، حقیقت را در تاریخ ماندگار کرد.

وی افزود: بانوان طلبه و پژوهشگر با تأسی به سیره حضرت زینب (س) می‌توانند در مسیر تبیین حقایق و گسترش اندیشه اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به پیشینه این رویداد علمی گفت: جشنواره بانوی کرامت در سال ۱۳۸۰ با فراخوان دستاوردهای پژوهشی آغاز شد و پس از بیش از دو دهه فعالیت، امروز به مرحله بلوغ و ثبات راهبردی رسیده است.

کرامتی ادامه داد: در هجدهمین دوره این جشنواره، پنج هزار و ۷۰۷ اثر از سوی چهار هزار و ۱۷۶ طلبه در شش قالب دریافت شد که نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی بانوان طلبه است.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی آثار بیان کرد: بیش از دو هزار و ۳۵۰ اثر بررسی شد و ۴۰ اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافت که از این تعداد، ۳۰ اثر برگزیده و ۱۰ اثر شایسته تقدیر شناخته شدند.

مدیرکل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: برگزیدگان این دوره از ۱۶ استان کشور انتخاب شدند که نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های پژوهشی بانوان طلبه در مناطق مختلف است.

حمایت از پژوهشگران برگزیده ادامه دارد

کرامتی با تأکید بر استمرار حمایت‌ها پس از پایان جشنواره گفت: اطلاعات برگزیدگان در سامانه نجم به‌روزرسانی می‌شود تا از امتیازات و ظرفیت‌های این سامانه بهره‌مند شوند.

وی افزود: استفاده از طلاب باسابقه به‌عنوان ارزیابان علمی در دوره‌های آینده جشنواره‌ها و همایش‌ها، حمایت از برگزاری کرسی‌های علمی ترویجی و معرفی برگزیدگان به مدارس علمی، هسته‌های پژوهشی و دیگر مجموعه‌های وابسته برای همکاری‌های تخصصی، از دیگر برنامه‌های حمایتی است.

وی ادامه داد: در این دوره، علاوه بر طلاب و استادان دارای آثار برتر، از معاونان پژوهش مدارس و استان برتر و داوران نمونه نیز تجلیل می‌شود که از میان ۲۳۷ ارزیاب استانی و کشوری انتخاب شده‌اند.

پژوهشگران در مسیر جهاد تبیین گام بردارند

کرامتی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های علمی بانوان طلبه خاطرنشان کرد: جامعه امروز تشنه منطق عفیف و اندیشه عمیق است و پژوهشگران باید با الگوگیری از حضرت زینب (س)، ظرفیت علمی خود را در مسیر روشنگری و جهاد تبیین به کار گیرند و قلم خود را در این مسیر بر زمین نگذارند.