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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

۳ زخمی در انفجاری در اراضی اشغالی؛ هشدار درباره نشت مواد خطرناک+فیلم

۳ زخمی در انفجاری در اراضی اشغالی؛ هشدار درباره نشت مواد خطرناک+فیلم

منابع خبری از انفجاری در اراضی اشغالی خبر دادند که بر اثر آن سه نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری امروز چهارشنبه از وقوع انفجاری که به آتش‌سوزی در یک کارخانه ابزار الکترونیکی وابسته به شرکت «اینتل» در شهرکریات گات در جنوب سرزمین‌های اشغالی انجامید، خبر دادند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، این انفجار به مجروح شدن شدید سه نفر منجر شده است.

سازمان ستاره سرخ داوود بیان کرد که تیم‌های امدادی به محل حادثه رسیدند و به سه مصدوم که دچار سوختگی شده بودند، کمک‌های اولیه ارائه کردند.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آتش‌سوزی احتمالاً بر اثر انفجار یک کپسول گاز رخ داده و در حال بررسی احتمال نشت مواد خطرناک است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: نگرانی‌هایی درباره نشت مواد خطرناک پس از انفجار در کارخانه اینتل در کریات گات، جنوب اسرائیل وجود دارد.

کد مطلب 6978088

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