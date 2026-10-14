به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بورس انرژی ایران، نشست هم اندیشی «بازار انرژی ایران در حوزه وزارت نیرو» به میزبانی بورس انرژی با حضور محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی، محمد الله داد مدیرعامل شرکت توانیر، امیررضا باقری معاون شرکت مدیریت شبکه برق ایران و جمعی از مسئولان و فعالان صنعت برق در حوزه معاملات انرژی برگزار شد.

در این نشست مباحثی چون توسعه بازار برق صادراتی، اجرای بند «ب» ماده ۴۳، معاملات روز پیش‌رو و زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه این معاملات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، شفافیت اطلاعات و ارتقای توان اطلاعاتی در بازار تاکید شد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در این نشست با اشاره به وجود همگرایی در دیدگاه‌های مطرح‌شده گفت: معاملات سنتی که از بهمن‌ماه سال گذشته به‌موازات معاملات برخط ادامه داشته‌اند، محدود شده و معاملات صرفاً به‌صورت برخط انجام می‌شود.

نظیفی با بیان اینکه این تغییر می‌تواند به افزایش شفافیت معاملات منجر شود، تصریح کرد: برخط شدن معاملات، خطاهای انسانی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و از بروز برخی مشکلات در فرایند معاملات و دسترسی‌های نامتعارف جلوگیری می‌کند، همچنین فرایند عرضه و تقاضا را برای عرضه‌کنندگان و متقاضیان شفاف‌تر می‌کند، به‌گونه‌ای که فعالان بازار بتوانند مدیریت عرضه و تقاضای خود را بر عهده گیرند.

وی نزدیک‌تر شدن بازه زمانی تحویل به زمان انجام معاملات پیش رو و امکان حرکت به سمت افق معاملاتی کوتاه‌تر را که از سوی یکی از نمایندگان وزارت نیرو در این نشست مطرح شد را نیز مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این صورت امکان معاملات دو یا سه روز پیش از تحویل فراهم شده و می‌تواند گامی رو به جلو در زمینه به‌هنگام‌سازی تصویر معاملات در بازار باشد.

نظیفی با تأکید بر اهمیت تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه گفت: اطلاعاتی که در دولت تدوین و ابلاغ می‌شود باید به‌صورت هم‌زمان در اختیار همه فعالان بازار قرار گیرد و اگر بخشنامه‌ای در دولت تهیه و امضا شد، همه فعالان بازار باید به‌طور هم‌زمان از آن مطلع شوند تا از ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی در بازار جلوگیری شود.

بنا بر این گزارش نشست‌های دوره‌ای هم‌اندیشی بازار انرژی به میزبانی بورس انرژی ایران با حضور ذی‌نفعان حوزه انرژِی بازارهای مختلف به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و نشست امروز نیز به موضوعات مرتبط با وزارت نیرو و معاملات بازار برق اختصاص یافت.