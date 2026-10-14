سردار رضایی: پلیس با جدیدیت با قاچاق سلاح و جرایم خشن مقابله می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی در حاشیه سفر به زنجان با اشاره به شرایط کشور و نقش بخش‌های مختلف در مدیریت امور اظهار کرد: امروز کشور بر پایه چهار رکن اساسی اداره می‌شود که نخستین رکن آن مردم هستند؛ مردمی که در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف حضور دارند و از انقلاب و دستاوردهای آن حمایت می‌کنند.

وی افزود: رکن دوم، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مجموعه انتظامی کشور هستند که ضمن انجام مأموریت‌های امنیتی و انتظامی، در میدان حضور دارند و برای مقابله با هرگونه تهدید دشمن آمادگی دارند. نیروهای انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح، علاوه بر تأمین نظم و امنیت، خدمات انتظامی مورد نیاز مردم را نیز ارائه می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور، فعالیت دستگاه دیپلماسی و دولت خدمتگزار را دو رکن دیگر مدیریت کشور برشمرد و گفت: دستگاه دیپلماسی با فعالیت‌های خود، پیگیر مسائل و منافع کشور است و دولت نیز در شرایط موجود، تأمین نیازهای مردم و ارائه خدمات ضروری را دنبال می‌کند.

رضایی با تأکید بر نقش هماهنگ این چهار رکن خاطرنشان کرد: مردم، نیروهای مسلح و انتظامی، دستگاه دیپلماسی و دولت، هرکدام مسئولیت‌های مشخصی بر عهده دارند و مجموعه این ظرفیت‌ها با محوریت ولایت فقیه در مسیر اداره کشور و صیانت از منافع ملی فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مقابله با قاچاق سلاح و جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز گفت: برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش از اولویت‌های انتظامی است و افرادی که به هر دلیل پلاک وسیله نقلیه خود را مخدوش کرده‌اند، باید پیش از برخورد قانونی نسبت به اصلاح وضعیت آن اقدام کنند.

برخورد با پلاک‌های مخدوش و فاقد پلاک در اولویت پلیس

وی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت قوانین مربوط به شماره‌گذاری وسایل نقلیه بیان کرد: مطابق قانون، تمامی خودروها و موتورسیکلت‌ها باید دارای پلاک معتبر باشند و نداشتن پلاک یا مخدوش کردن آن، تخلف و در مواردی جرم محسوب می‌شود که می‌تواند مجازات قانونی، از جمله حبس، در پی داشته باشد.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با تأکید بر اینکه موضوع پلاک‌های مخدوش و فاقد پلاک از خطوط قرمز پلیس است، افزود: در سطح کشور و استان‌ها بر برخورد با این موارد تأکید شده است و افرادی که بدون آگاهی یا به هر دلیل دیگری مرتکب چنین اقدامی شده‌اند، باید هرچه سریع‌تر وضعیت وسیله نقلیه خود را اصلاح کنند.

رضایی با اشاره به ارتباط احتمالی پلاک‌های مخدوش با برخی جرائم تصریح کرد: مخدوش کردن یا دستکاری پلاک می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های مجرمانه را فراهم کند؛ ازاین‌رو، پلیس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد از چنین اقداماتی برای پنهان کردن هویت وسایل نقلیه و تسهیل ارتکاب جرم استفاده شود.

مقابله با قاچاق سلاح و مواد مخدر با جدیت دنبال می‌شود

وی با اشاره به اولویت‌های عملیاتی پلیس در حوزه مقابله با جرائم گفت: مبارزه با ناامنی، سرقت، قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات و قاچاق انسان از جمله موضوعاتی است که پلیس با جدیت در میدان دنبال می‌کند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق سلاح افزود: جلوگیری از ورود سلاح‌های غیرمجاز از مرزهای مختلف کشور و جمع‌آوری سلاح‌هایی که بدون مجوز در اختیار افراد قرار دارد، از اولویت‌های مهم انتظامی است.

رضایی ادامه داد: ورود و نگهداری سلاح غیرمجاز می‌تواند امنیت عمومی و آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل، پلیس با هرگونه اقدام مرتبط با قاچاق و نگهداری غیرقانونی سلاح برخورد می‌کند و در این مسیر از ظرفیت‌های اطلاعاتی و مشارکت مردم بهره می‌گیرد.

فراخوان پلیس برای گزارش موارد مشکوک و سلاح‌های غیرمجاز

وی با دعوت از مردم برای همکاری با پلیس در شناسایی و مقابله با جرائم اظهار کرد: شهروندان می‌توانند اطلاعات و گزارش‌های خود درباره موارد مشکوک، قاچاق سلاح و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز را از طریق شماره‌های اعلام‌شده پلیس یا با مراجعه حضوری به نزدیک‌ترین کلانتری و پاسگاه انتظامی اطلاع دهند تا موضوع از سوی مأموران بررسی و پیگیری شود.

رضایی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سلاح‌های غیرمجاز در اختیار افراد گفت: کسانی که به هر دلیل سلاحی را تهیه کرده یا در اختیار دارند، باید توجه داشته باشند که ساخت، حمل و نگهداری سلاح بدون مجوز قانونی، حسب مورد جرم محسوب می‌شود و مسئولیت قانونی به دنبال دارد.

جانشین فرمانده انتظامی کشور از دارندگان سلاح‌های غیرمجاز خواست پیش از آنکه موضوع از طریق اقدامات انتظامی و قضایی پیگیری شود، برای تحویل داوطلبانه سلاح‌های خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری داوطلبانه افراد در تحویل سلاح‌های غیرمجاز، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، هنگام رسیدگی به پرونده مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بااین‌حال، تصمیم‌گیری درباره آثار و پیامدهای حقوقی این اقدام بر عهده مراجع قانونی است.

رضایی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت پایدار نیازمند همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول است، گفت: پلیس با جدیت مقابله با قاچاق، جرائم سازمان‌یافته، سلاح‌های غیرمجاز و تخلفات تهدیدکننده امنیت عمومی را دنبال می‌کند و گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی به‌موقع موارد مجرمانه و پیشگیری از وقوع جرم نقش مؤثری داشته باشد.