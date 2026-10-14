فرماندار دیلم: همکاری استاندارد و گمرک مانع اختلال در زنجیره تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان اداره استاندارد شهرستان دیلم که به مناسبت هفته استاندارد برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت، اظهار کرد: استاندارد یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و جلب اعتماد عمومی است و نقش مهمی در تضمین کیفیت کالاها و خدمات دارد.

وی با قدردانی از زحمات رئیس و کارکنان اداره استاندارد دیلم در شرایط سخت و حساس جنگ‌های اخیر افزود: کارکنان این مجموعه با تلاش مستمر و هماهنگی مؤثر با گمرک، در تسریع روند تخلیه کالاها نقش‌آفرینی کردند و برای تداوم فعالیت‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تأمین تلاش کردند.

فرماندار شهرستان دیلم با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه در حوزه نظارت بر کیفیت و فرایندهای گمرکی، می‌تواند ضمن تسهیل امور تجاری، زمینه ارتقای کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی را فراهم کند.

کاظمی همچنین از خدمات و تلاش‌های مجموعه اداره استاندارد شهرستان دیلم قدردانی کرد و بر اهمیت حمایت از فعالیت‌های تخصصی این مجموعه در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت کالاها تأکید کرد.

در این دیدار، خلفی رئیس اداره استاندارد شهرستان دیلم نیز گزارشی از عملکرد این اداره در حوزه‌های نظارت، بازرسی و کنترل کیفیت ارائه کرد و خواستار حمایت فرماندار برای توسعه زیرساخت‌های استاندارد در شهرستان دیلم شد.