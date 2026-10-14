رایزنی ایران با شرکای تجاری و مالی در حاشیه اجلاس بانک جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره سفر خود به تایلند برای شرکت در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفت: رئیس کل بانک مرکزی و هیئتی از همراهان نیز در این سفر حضور دارند.

وی در گفتگویی تلویزیونی، با اشاره به رایزنی با شرکای تجاری و مالی ایران در حاشیه این اجلاس، اظهار کرد: هدف اصلی این سفر، استفاده از ظرفیت برگزاری اجلاس برای انجام نشست‌های متعدد با کشورهایی است که ایران با آن‌ها مراودات تجاری و مالی دارد.

مدنی‌زاده این رایزنی‌ها را گامی مؤثر در راستای تحریم‌شکنی و خنثی‌سازی محدودیت‌های مالی عنوان کرد.