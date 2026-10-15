سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت ۴ روز آینده هواشناسی به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته و امروز پنجشنبه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز شرقی و ارتفاعات شمال شرق تهران، برخی مناطق استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب اصفهان، فارس، جنوب یزد، غرب و نیمه جنوبی کرمان و شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق و نیز وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جمعه و شنبه در شمال غرب برخی مناطق غرب، ارتفاعات جنوب شرق، ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد انتظار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت هوا در روز یکشنبه آینده، اظهار کرد: یکشنبه ۲۶ مهر ماه در ارتفاعات البرز مرکزی، در امتداد دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار باران و رعد و برق و نیز وزش باد رخ خواهد داد.

وی همچنین عنوان کرد: طی ۴ روز آینده در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گرد و خاک مورد انتظار است.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته

غلامی در ادامه سخنان خود به میانگین بارندگی کشور اشاره کرد و گفت: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و یکم ماه سال جاری ۵.۱ میلیمتر است. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی نیز ۱.۳ میلیمتر بوده و میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۳.۶ میلیمتر گزارش می‌شود.

وی افزود: بارش سال جاری ۴۴.۱ درصد بیشتر از بلندمدت است.

این کارشناس هواشناسی اعلام کرد: بیشترین میزان بارش در هفته سوم متعلق به ایستگاه علی‌آباد در استان گلستان به میزان ۷۱.۱ میلیمتر بوده است. گرم‌ترین منطقه آب‌پخش استان بوشهر به میزان ۴۶.۵ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان ۱.۶ درجه سلسیوس بوده است.

توصیه به کشاورزان

کارشناس هواشناسی کشاورزی با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی و سامانه‌های بارشی در روزهای آینده، توصیه‌های مهمی را برای حفاظت از محصولات زراعی و باغی و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ارائه کرد.

غلامی با اشاره به پیش‌بینی‌های ۴ روز آینده و احتمال وقوع بارش در برخی مناطق کشور اظهار کرد: به کشاورزان در مناطقی که پیش‌بینی بارش داریم توصیه می‌شود آبیاری سطحی مزارع را به تاخیر بیندازند تا از اشباع شدن خاک و خفگی ریشه گیاهان جلوگیری شود.

وی افزود: با توجه به احتمال رگبار باران، کشاورزان باید از باز بودن کانال‌های زهکشی و خروجی‌های آب مزارع اطمینان حاصل کنند تا از غرقابی شدن زمین‌ها و آسیب به محصولات حساس پیشگیری به عمل آید.

این کارشناس هواشناسی کشاورزی در خصوص مناطق درگیر با پدیده بادهای شدید و گرد و خاک نیز هشدار داد و گفت: در مناطقی که با وزش باد شدید و گرد و خاک مواجه هستیم، در صورتی که محصولات در برابر باد آسیب‌پذیرند، استفاده از بادگیرها و به‌کارگیری قیم برای درختان جوان و تازه کشت‌شده ضرورت دارد؛ چرا که بادهای شدید می‌توانند موجب شکستن شاخه‌ها و ریزش میوه شوند.

وی درباره مدیریت سم‌پاشی در شرایط ناپایدار جوی تصریح کرد: به کشاورزان توصیه می‌شود در زمان وزش باد شدید و بارش، از پاشیدن سموم خودداری کنند تا ضمن جلوگیری از هدررفت نهاده‌ها، از آسیب رسیدن به گیاه نیز ممانعت شود.

وی در ادامه با اشاره به خطرات افزایش رطوبت هوا تاکید کرد: رگبار باران و افزایش رطوبت محیط، شرایط بسیار مناسبی را برای رشد قارچ‌ها و بیماری‌های خاک‌زی فراهم می‌کند؛ بنابراین لازم است کشاورزان پس از گذشت بارندگی‌ها، وضعیت سلامت گیاهان را به دقت بررسی کنند.

غلامی در پایان تأکید کرد: تغییرات ناگهانی جوی و خیزش گرد و خاک می‌تواند موجب جابجایی و انتقال آفات و بیماری‌ها از طریق ذرات معلق در هوا شود. به همین دلیل، پایش مستمر آفات و بیماری‌ها، تمرکز بر کنترل زهکشی در مناطق بحرانی، ایجاد پناهگاه در برابر باد و خاک به‌ویژه در مناطق شرقی و جنوبی کشور باید در اولویت برنامه‌های بهره‌برداران قرار گیرد.