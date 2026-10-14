شهرکی: انتخاب وزیر نفت را باید تصمیمی راهبردی در تراز امنیت ملی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، از وی درخواست کرد که وزیری را برای سکانداری وزارت نفت انتخاب و معرفی کند که از بدنه تخصصی صنعت نفت و با اولویت شایستگی تجربه عملیاتی، باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب دکتر مسعود پزشکیان

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع ضرورت انتخاب وزیر نفت از بدنه تخصصی صنعت نفت با اولویت شایستگی تجربه عملیاتی و صیانت از منافع ملی

با سلام و احترام

در شرایط حساس کنونی که صنعت نفت کشور با مجموعه ای از چالش های ساختاری فنی اقتصادی و بین المللی مواجه است، انتخاب وزیر نفت را باید تصمیمی راهبردی در تراز امنیت ملی، ثبات اقتصادی و صیانت از ثروت بین نسلی ملت ایران دانست؛ تصمیمی که آثار آن فراتر از دوره مسئولیت یک دولت، بر آینده تولید انرژی، درآمدهای ارزی و اقتدار اقتصادی کشور تأثیر گذار خواهد بود.

اینجانب به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با احساس مسئولیت نسبت به منافع ملی و آینده این صنعت راهبردی بر این باورم که وزیر نفت باید از میان مدیران برجسته، پاکدست، تحول گرا و برخوردار از تجربه موفق و مؤثر در بدنه تخصصی صنعت نفت انتخاب شود. این مطالبه نه برخاسته از ملاحظات سیاسی و سازمانی، بلکه مبتنی بر الزامات حکمرانی تخصصی، مدیریت ریسک و ضرورت بهره گیری از سرمایه انسانی کشور است.

جناب آقای رئیس جمهور

وزارت نفت صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه متولی راهبری زنجیره ای پیچیده از اکتشاف، توسعه و تولید مخازن هیدروکربوری، پالایش و فرآورش، انتقال و توزیع فرآورده ها، تجارت بین المللی انرژی و مدیریت دارایی های راهبردی کشور است. اداره چنین مجموعه ای، علاوه بر اقتدار مدیریتی مستلزم اشراف بر مهندسی مخازن، اقتصاد انرژی، حقوق و فراردادهای نفتی، تأمین مالی پروژه های سرمایه بر، دیپلماسی انرژی و مدیریت بحران های عملیاتی است.

صیانت از تولید میدان های نفتی، جبران افت فشار مخازن گازی به ویژه پارس جنوبی، توسعه میدان های مشترک، اجرای طرح های ازدیاد برداشت، جمع آوری گازهای همراه و مشعل، رفع ناترازی گاز و فرآورده های نفتی، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای بهره وری مسائلی نیستند که بتوان با شناختی سطحی از صنعت با رویکردهای صرفاً اداری و سیاسی درباره آنها تصمیم گرفت.

در صنعتی که تصمیم های امروز می تواند بر ضریب بازیافت مخازن، پایداری تولید و ارزش اقتصادی منابع کشور در دهه های آینده اثر بگذارد، فقدان تجربه مستقیم و شناخت عمیق عملیاتی در عالی ترین سطح مدیریت، ریسکی است که اقتصاد ملی نباید هزینه آن را بپردازد.

صنعت نفت ایران طی دهه ها فعالیت در شرایط دشوار تحریم، محدودیت های فناورانه و فشارهای بین المللی، سرمایه ای ارزشمند از دانش بومی، تجربه عملیاتی، حافظه سازمانی و مدیران متخصص اندوخته است. بهره گیری از این ظرفیت امکان تصمیم گیری دقیق تر، کاهش مخاطرات، انتقال مدیریت، استمرار پروژه های راهبردی و تقویت اعتماد بدنه کارشناسی را فراهم می کند.

از منظر حقوقی نیز هر چند مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، معرفی وزیر از اختیارات رئیس جمهور و رأی اعتماد به او از صلاحیت های مجلس شورای اسلامی است؛ اعمال این اختیار در چارچوب شایسته گزینی، پاسخگویی و رعایت منافع عمومی اقتضا می کند که دانش تخصصی، تجربه اجرایی و کارنامه حرفه ای بر ملاحظات جناحی و سیاسی تقدم یابد.

همچنین؛ اجرای مؤثر احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت به ویژه در حوزه افزایش تولید، بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی و اصلاح ناترازی، نیازمند مدیری آشنا با پیوند پیچیده الزامات فنی، اقتصادی، حقوقی و اجرایی صنعت است.

البته برخاستن از درون وزارت نفت به تنهایی تضمین کننده شایستگی نیست. وزیر آینده باید علاوه بر تجربه مؤثر در سطوح عملیاتی و مدیریتی، از سلامت مالی و اداری، استقلال حرفه ای، قدرت تصمیم گیری، توان تعامل بین المللی، شناخت حقوق قراردادهای نفتی و شجاعت اصلاح ساختارهای ناکارآمد برخوردار باشد. انتخاب از درون صنعت نباید به بازتولید حلقه های بسته مدیریتی یا استمرار رویه های ناکارآمد منجر شود.

جناب آقای دکتر پزشکیان

انتظار می رود در فرآیند انتخاب و معرفی وزیر نفت؛ مدیران شایسته و آزموده صنعت نفت در اولویت ارزیابی قرار گیرند و انتخاب نهایی براساس کارنامه عملکرد صلاحیت های حرفه ای و توان ارائه برنامه ای علمی، عملیاتی، زمان بندی شده و قابل سنجش صورت پذیرد. این رویکرد افزون بر پاسداشت منزلت متخصصان صنعت نفت، پیامی روشن از پایبندی دولت به شایسته سالاری و تقدم منافع ملی بر مصلحت اندیشی های کوتاه مدت خواهد بود.

آقای رئیس جمهور

وزارت نفت به مدیری نیاز دارد که صنعت را از درون بشناسد، پیچیدگی های آن را در میدان عمل آزموده باشد، اعتماد سرمایه انسانی آن را جلب کند و در برابر تصمیم های خود، مسئولانه و شفاف پاسخگو باشد. صنعت نفت میراث یک دولت و عرصه تجربه اندوزی مدیران نیست؛ امانت نسل های گذشته در دست امروز و حق مسلم نسل های آینده ایران است.

از جنابعالی انتظار می رود با انتخاب مدیری متخصص، مقتدر، پاکدست و برخاسته از متن این صنعت، نشان دهید که در راهبری ثروت راهبردی کشور، هیچ ملاحظه ای بر شایستگی، تجربه و منافع ملت ایران تقدم ندارد.

آینده صنعت نفت را باید به دستانی سپرد که هم دانش آن را دارند هم دشواری های آن را زیسته اند و هم مسئولیت صیانت از سرمایه ملی را می شناسند.

والعاقبة للمتقین

فرهاد شهرکی

نماینده مردم سیستان و نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس