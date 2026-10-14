امیر لامعی جوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز بیست‌وهشتمین دوره جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز استان اردبیل برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره همه‌ساله برای تکریم و احترام به عزیزانی که در امر مدرسه‌سازی، اداره کل نوسازی مدارس را یاری کرده‌اند، برگزار می‌شود و حامیان مدرسه‌سازی تکریم می‌شوند. این برنامه نوعی الگوسازی و فرهنگ‌سازی است تا مردم را به حضور گسترده در این امر مقدس تشویق کنیم و این عزیزان نیز بدانند که جامعه قدردان زحمات و حضور آنان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اردبیل گفت: از آغاز نهضت مدرسه‌سازی که به دستور رئیس‌جمهور انجام شد، ۱۵۷ کلاس درس و ۲۲۷ مدرسه در استان اردبیل آغاز شد و توانستیم تاکنون ۴۱۵ کلاس درس و ۱۴۵ مدرسه را تحویل دهیم.

لامعی جوان ادامه داد: پروژه‌های در دست احداث ما اکنون شامل ۶۶۸ کلاس درس است که برنامه‌ریزی شده است در گام دوم نهضت، بخشی از این مدارس تحویل شود و در گام سوم نیز تکمیل خواهد شد. استان اردبیل از متوسط سرانه کشور عبور کرده و به سرانه هدف برنامه هفتم توسعه برای هر دانش‌آموز دست خواهد یافت.