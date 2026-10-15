خبرگزاری مهر - گروه دانشگاه و فناوری: پذیرش رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و با هدف اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، مصوب ۱۰ شهریورماه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیسخودگردان، مجازی، روزانه- غیردولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با ملاک معدل کتبی یا کل دیپلم، با توجه به نوع دیپلم متقاضی و رشته انتخابی ایشان، از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

مهلت ثبت نام و پذیرش رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پس از دوبار تمدید، یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به پایان می رسد.

ظرفیت ۳۲۰ هزار و ۵۲۳ نفری پذیرش براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

ظرفیت نهایی پذیرش براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ۳۲۰ هزار و ۵۲۳ نفر است.

این ظرفیت در گروه زبان های خارجی ۱۵ هزار و ۵۵ نفر، گروه علوم انسانی ۱۸۳ هزار و ۸۰۶ نفر، گروه علوم تجربی ۳۳ هزار و ۸۶۹ نفر، گروه علوم ریاضی و فنی ۷۶ هزار و ۱۲۸ نفر و گروه هنر ۱۱ هزار و ۶۶۵ نفر است.

همچنین از نظر تفکیک دوره های آموزشی، بیشترین ظرفیت به دوره پیام نور با ۱۶۴ هزار و ۵۵۰ نفر اختصاص دارد. پس از آن ۱۱۱ هزار و ۱۱ نفر در دوره غیرانتفاعی، ۳۳ هزار و ۶۴۱ نفر در دوره روزانه، ۵ هزار و ۲۸۹ نفر در نوبت دوم (شبانه) و ۲ هزار و ۹۶۵ نفر در دوره مجازی غیرانتفاعی بیشترین ظرفیت دارند.

کمترین ظرفیت در بخش پذیرش بدون آزمون به سهمیه بومی مناطق محروم دانشگاه های استان کرمان با ۱۵ نفر اختصاص دارد.

همچنین در سایر دوره ها ۹۶۳ نفر در دوره روزانه غیردولتی، ۶۸۴ نفر در پردیس خودگردان، ۶۱۰ نفر در دوره مجازی، ۳۴۴ نفر در کاردانی های علوم پزشکی (مجموع مناطق محروم و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ۳۰۰ نفر در ظرفیت سهمیه بلایای طبیعی، ۹۶ نفر در سهمیه بومی مناطق محروم و ۵۵ نفر در دوره شهریه پرداز پذیرفته می شوند.

ضوابط ثبت نام و انتخاب رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

متقاضیانی که در هیچ یک از آزمون های سراسری یا اختصاصی دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ ثبت نام نکرده اند، در صورت تمایل به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، می توانند طبق مفاد این دفترچه، ثبت نام کرده و انتخاب رشته کنند.

اگر متقاضی در آزمون سراسری یا اختصاصی دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اما در جلسه آزمون حاضر نشده یا مجاز به انتخاب رشته نشده است، در صورت تمایل به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، نیازی به ثبت نام مجدد در این مرحله ندارد، این متقاضی میتواند منحصراً در فرم انتخاب رشته ای که برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برایش فعال شده است، منحصراً نسبت به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (از تمامی گروه های آزمایشی و دوره ها) مندرج در دفترچه راهنمای گروه آزمایشی که در آن ثبت نام کرده، اقدام کند.

در انتخاب رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، برخلاف کدرشته های با آزمون، محدودیتی از نظر دوره مجاز یا گروه آزمایشیوجود ندارد و همه متقاضیان بدون توجه به نوع مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی و از تمامی گروه های آزمایشی، مجاز به انتخاب تمامی کدرشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (گروه های تحصیلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی) نسبت به انتخاب کدرشته های مورد علاقه خود اقدام کنند.

نحوه گزینش آنان با توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابی، بر اساس جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما صورت خواهد گرفت.

در صورتی که متقاضی نسبت به انتخاب رشته در رشته های با آزمون و بدون آزمون اقدام کند و علاوه برآن نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (موضوع موارد مندرج در دفترچه راهنما) اقدام کند، ثبت نام و انتخاب رشته صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی وی باطل خواهد شد و هزینه آن مسترد نخواهد شد.

شرایط متقاضیان برای پذیرش رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

لازم است متقاضیان از شرایط ذیل برخوردار بوده و برادران از لحاظ مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما منعی نداشته باشند.

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب) التزام نسبت به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).

تبصره: اقلیت های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند به شرط آنکه متجاهر به نقض احکام اسلامی نباشند.

ج) نداشتن سابقه عضویت در گروه های محارب و عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: در صورتی که متقاضی سابقه عضویت در گروه های محارب یا سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، باید تغییر نظر او احراز شود.

د) عدم احراز فساد اخلاقی.

هـ) عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.

شرایط اختصاصی

داشتن یا دریافت یکی از مدارک: ۱) دیپلم نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ اعم از شاخه های نظری، فنی و حرف های و کاردانش، ۲) مدرک پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی) یا اخذ آن حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۳) دیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم، ۴) مدرک کاردانی (فوق دیپلم)، ۵) مدرک سطح یک حوزوی.

تبصره ۱: دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دارندگان مدرک کاردانی پیوسته و همچنین آن دسته از متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) فارغ التحصیل می شوند، می توانند در این مرحله از پذیرش ثبت نام کنند.

تبصره ۲: دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی هنرستان، که فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک کاردانی هستند، حق ثبت نام و انتخاب رشته، به این شیوه را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

تبصره ۳: فارغالتحصیلان رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مشمولان خدمات اجباری قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان) در مقطع کاردانی باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ خدمات خود را به پایان رسانده باشند.

تبصره ۴) فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته های تحصیلی غیرپزشکی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به شرطی می توانند در این مرحله شرکت کنند که تعهدات و خدمات قانونی خود را انجام داده باشند.

تبصره ۵: دانشجویان محروم از تحصیل آموزشی، موضوع موارد مرتبط در آیین نامه آموزشی و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی یا کاردانی) را دریافت کرده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی، پس از تسویه حساب کامل با مؤسسه آموزش عالی ذیربط و همچنین «اداره کل امور دانشجویان داخل» و «صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (برای برادران) حق ثبت نام داشته و محدودیتی در انتخاب رشته ندارند؛ این دسته از متقاضیان می توانند تمامی تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیلات خود به صورت یکجا به انجام رسانند.

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، در این مرحله برای ثبت نام و انتخاب رشته لازم است شرایط مندرج در مقررات وظیفه عمومی را داشته باشند.