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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

پاکستان خواستار خویشتنداری آمریکا و ایران شد

پاکستان خواستار خویشتنداری آمریکا و ایران شد

رئیس‌ جمهور پاکستان در دیدار با وزیر کشور روسیه، خواستار خویشتنداری آمریکا و ایران، عمل به تعهدات طرفین در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و رفع اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان روز چهارشنبه از آمریکا و ایران خواست تا خویشتنداری پیشه کنند و به تعهدات خود ذیل «تفاهم‌نامه اسلام‌ آباد» که ژوئن گذشته حاصل شد، پایبند بمانند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست‌ جمهوری پاکستان، این درخواست هم‌ زمان با دیدار آصف علی زرداری، با ولادیمیر کولوکولتسف وزیر کشور روسیه، در پایتخت این کشور (اسلام‌ آباد) مطرح شد.

زرداری در جریان این دیدار، واشنگتن و تهران را به خویشتنداری برای حل‌وفصل مناقشات در غرب آسیا، عمل به تعهداتشان در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و رفع اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی فراخواند.

وی بر اهمیت تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ و همچنین ضرورت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها تأکید کرد.

گفتنی است که در ۱۷ ژوئن، واشنگتن و تهران «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» را امضا کردند که بر توقف عملیات نظامی و آغاز تمهیدات لازم برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی تأکید داشت. پس از آن و پیش از ازسرگیری درگیری‌ها در ژوئیه گذشته، اجرای این توافق‌نامه با کارشکنی های متعدد آمریکا متوقف شد.

کد مطلب 6978125

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