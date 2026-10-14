اباذرپور: ۳۸ میلیارد تومان اعتبار به جاسک اختصاص یافت

مستوره اباذرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از ایستادگی مردم این شهرستان در شرایط جنگی، اظهار کرد: مردم جاسک در این شرایط مردانه در روستاها و شهر خود ایستادگی کردند که این روحیه شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به رویکرد عدالت محور در توزیع امکانات روستایی، افزود: در ابتدای فعالیت اطلاعات یک‌هزار و ۲۷۴ دهیاری استان جمع‌آوری و بانک اطلاعاتی جامعی برای بررسی میزان برخورداری روستاها از اعتبارات، تجهیزات و امکانات تهیه شد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان، ادامه داد: بر همین اساس تخصیص امکانات و اعتبارات از شهرستان‌ها و روستاهایی آغاز شد که در سال‌های گذشته کمترین بهره را از منابع داشته‌اند.

اباذرپور با اشاره به محدودیت‌های اعتباری در شرایط جنگی، بیان کرد: در ۶ ماه گذشته مجموعاً ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار دفتر امور روستایی قرار گرفت که از این میزان ۳۸ میلیارد تومان به شهرستان جاسک اختصاص یافت.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل میان مسئولان و مردم، گفت: همه ما با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و در عین حال مطالبات مردم نیز به حق است اما باید با درک شرایط موجود و همکاری متقابل برای رفع مشکلات روستاها تلاش کنیم.

پیگیری مشکلات آب روستایی و صیادان جاسک

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان با اشاره به پیگیری مشکلات صیادان و تأمین آب روستاها در دیدار با رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در جریان برنامه‌های روز روستا مشکلات صیادان استان را به صورت مستقیم با رئیس‌جمهور مطرح کردم و در زمینه بازسازی شناورهای صیادی نیز پیگیری‌هایی انجام شد.

اباذرپور، افزود: موضوع کمبود آب در روستاهای هرمزگان نیز از دیگر مسائل مطرح شده بود چرا که در برخی مناطق با وجود عبور خطوط انتقال آب شیرین شده از کنار روستاها مردم برای تأمین آب شرب با مشکلات جدی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: در این زمینه موضوع استفاده از ظرفیت اعتبارات بند «الف» ماده ۲۹ مطرح شد و قرار است مکاتبات لازم برای پیگیری تخصیص اعتبار بیشتر به استان انجام شود.

تخصیص اعتبار برای ماشین‌آلات روستایی با محدودیت مواجه است

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان با اشاره به وضعیت تأمین ماشین‌آلات دهیاری‌ها، گفت: از ابتدای سال اعتباری برای خرید ماشین‌آلات در اختیار دفتر امور روستایی قرار نگرفته بود، با این حال پس از تخصیص اعتبار در ماه گذشته امکان اختصاص یک دستگاه لودر به شهرستان جاسک فراهم شد.

اباذرپور با بیان اینکه سال گذشته برای تأمین ۱۸ دستگاه ماشین‌آلات روستایی اعتبار اختصاص یافت، افزود: سیاست ما این است که روستاهای کمتر برخوردار در اولویت قرار گیرند و امکانات بر اساس نیاز و میزان برخورداری مناطق توزیع شود.

وی همچنین درباره تأمین خودروهای آتش‌نشانی و حمل زباله، اظهار کرد: سال گذشته دو دستگاه خودرو از محل مشارکت‌ها به جاسک اختصاص یافت اما امسال هزینه تأمین خودروی آتش‌نشانی به حدود ۱۸ میلیارد تومان رسیده است و تأمین آن به مشارکت دهیاری و تخصیص منابع مالی وابسته است.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان، ادامه داد: در شرایط فعلی امکان ارائه قول قطعی برای تأمین خودروی جدید آتش‌نشانی وجود ندارد، اما موضوع اختصاص اعتبار برای تعمیر اساسی و بازگرداندن ماشین‌آلات فرسوده به چرخه خدمت‌رسانی در حال پیگیری است.

دهیاران اعتبارات را متناسب با نیازهای روستا هزینه کنند

اباذرپور با اشاره به تغییر شیوه تخصیص اعتبارات دهیاری‌ها نسبت به دهه ۸۰، گفت: در گذشته اعتبارات از طریق دفتر امور روستایی تخصیص می‌یافت اما اکنون منابع مستقیماً به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود و دهیاران باید برای هزینه‌کرد آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

وی افزود: میزان اعتبارات و سهمیه قیر و آسفالت بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت و درجه‌بندی روستا تعیین می‌شود، بنابراین دهیاران باید متناسب با منابع در اختیار خود اقدام کنند تا از هدررفت بیت‌المال و اجرای طرح‌های عمرانی غیرمتناسب با بودجه جلوگیری شود.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان با تأکید بر اهمیت آموزش دهیاران، بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف آشنایی دهیاران با اصول برنامه‌ریزی و نحوه صحیح هزینه‌کرد اعتبارات انجام می‌شود تا منابع محدود موجود با بهره‌وری بیشتری به کار گرفته شود.

جابجایی حساب‌های دهیاری‌ها بر اساس درخواست انجام شد

اباذرپور در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتقال حساب‌های بانکی دهیاری‌ها به بانک ملی، گفت: این اقدام بر اساس درخواست مکتوب دهیاران و با توجه به شرایط دسترسی به شعب بانکی انجام شده است.

وی افزود: در شهرستان جاسک نیز تعدادی از دهیاران درخواست انتقال حساب‌های خود را مطرح کردند و این موضوع بر اساس درخواست‌های ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان، ادامه داد: در مواردی که پست‌بانک شعبه نداشت و دهیاران برای انجام امور بانکی ناچار به مراجعه به شهرستان‌های دیگر بودند، انتقال حساب‌ها در دستور کار قرار گرفت.

اباذرپور با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده با بانک ملی، اظهار کرد: جابه‌جایی حساب‌ها تابع شرایط این تفاهم‌نامه است و پس از پایان مدت آن دهیاران می‌توانند بر اساس نیاز و تمایل خود درباره انتخاب بانک تصمیم بگیرند.

وی در عین حال، خاطرنشان کرد: دهیاران باید توجه داشته باشند که انتقال منابع مالی ممکن است بر امکان دریافت تسهیلات بانکی تأثیر بگذارد، زیرا میزان سپرده و گردش مالی دهیاری در بررسی درخواست تسهیلات مؤثر است.

آغاز به کار ۸۰ نیروی مالی و فنی دهیاری‌ها

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دهیاری‌ها، گفت: سال گذشته با وجود شرایط جنگی آزمون استخدامی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دهیاری‌ها برگزار شد.

اباذرپور، افزود: ۸۰ نیروی مالی و فنی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز می‌کنند و ۷۰ نیروی آتش‌نشانی نیز پس از برگزاری آزمون عملی در ششم آبان‌ماه و طی مراحل مربوط در محل خدمت خود مستقر خواهند شد.

وی تأکید کرد: دهیاران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز باید درخواست رسمی، مصوبه شورا و مشخصات نیروی موردنیاز را ارائه کنند تا امکان پیگیری جذب نیرو در آزمون‌های استخدامی فراهم شود.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان در پایان، گفت: جذب نیروی انسانی تابع ضوابط و مصوبات کشوری است و دفتر امور روستایی تلاش می‌کند با پیگیری‌های لازم کمبودهای نیروی انسانی دهیاری‌ها را برطرف کند.