انتقاد امام جمعه سیراف از کمبود امکانات درمانی شیرینو

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد صادق عاشوری بعد از ظهر چهار شنبه در آیین تجلیل از کادر درمان مرکز جامع سلامت امام رضا (ع) شهر شیرینو به مناسبت روز پرستار، از کمبود امکانات و تجهیزات درمانی در شهرهای شیرینو و سیراف انتقاد کرد و خواستار توجه جدی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به نیازهای بهداشتی و درمانی مردم منطقه شد.

امام جمعه بخش سیراف پس از شنیدن مشکلات و کمبودهای مرکز جامع سلامت امام رضا (ع) از زبان رئیس این مرکز، با ابراز تأسف از وضعیت موجود گفت: باعث تأسف است که در کنار این صنایع عظیم، درمانگاه از حداقل ها محروم باشد. زیبنده نیست که در کنار صنعت، درمانگاه شیرینو از کمترین امکانات برخوردار باشد؛ تا کی باید ما مظلوم و محروم باشیم؟

وی با اشاره به محرومیت های درمانی شهر شیرینو اظهار کرد: اشک انسان سرازیر می شود وقتی این بی مهری ها را می بیند. وقتی مشکلات و کمبودها را شنیدم، اشک هایم درآمد؛ چرا ما در کنار این ذخایر عظیم، از کمترین ها محروم باشیم؟

حجت الاسلام عاشوری با انتقاد از وضعیت امکانات درمانی در مجاورت صنایع بزرگ منطقه، این پرسش را مطرح کرد: یعنی سلامت مردم برای صنعتی که خود سلامت مردم را به خطر انداخته، مهم نیست؟

وی با تأکید بر ضرورت توجه صنایع مستقر در منطقه به مسئولیت های اجتماعی خود گفت: بنده وظیفه خود می دانم مشکلات مردم را بیان کنم و انتظار می رود صنعت از درمانگاهی که در بطن صنعت قرار دارد، حمایت کند.

امام جمعه بخش سیراف همچنین محرومیت مراکز درمانی سیراف و شیرینو از تجهیزات مورد نیاز را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: اصلا قابل قبول نیست که درمانگاه های سیراف و شیرینو از تجهیزات محروم باشند.

شهر شیرینو در مجاورت تأسیسات بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی قرار دارد و کمبود امکانات و تجهیزات درمانی در این شهر، از موضوعات مورد انتقاد امام جمعه بخش سیراف در این مراسم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش پزشکان، پرستاران و کارکنان مرکز جامع سلامت امام رضا (ع) شهر شیرینو قدردانی کرد.



در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایا از خدمات کادر درمان این مرکز تجلیل شد.