مجید رستگار کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به تجربه کارگردانی مستندمسابقه «دلیران» که این روزها از شبکه نهال پخش می شود به خبرنگار مهر گفت: در فصل دوم مجموعه مستند مسابقه «دلیران» با تغییر شیوه انتخاب شرکت‌کنندگان و طراحی چالش‌های تازه، تلاش کردیم کیفیت اجرایی و بصری مسابقه را ارتقا دهیم.

رستگار درباره مستندمسابقه «دلیران» به عنوان یک رئالیتی شو توضیح داد: هدف این بود که شرکت‌کنندگان شخصیت پردازی مشخصی پیدا کنند و مخاطب بتواند با آنها ارتباط برقرار کند و موفقیتشان را دنبال کند. برای فصل دوم به سراسر کشور فراخوان دادیم و حدود ۲۵۰۰ نفر خواهان شرکت در مسابقه شدند. مولفه های مختلفی چون فن بیان، توانایی برقراری ارتباط، برخورداری از یک مهارت هنری و تسلط بر دست‌کم ۲ رشته ورزشی از معیارهای انتخاب بود. حدود ۵۰ نفر برای گفتگوی حضوری دعوت شدند و پس از ارزیابی و برگزاری دوره آموزشی، ۱۲ نفر به‌عنوان شرکت‌کنندگان نهایی انتخاب شدند.

وی افزود: در فصل دوم، چالش‌ها را دشوارتر طراحی کردیم تا مسابقه از نظر اجرایی و بصری نیز جذابیت بیشتری داشته باشد. عبور از ارتفاع حدود ۳۰ متری و چالش‌های زیپ‌لاین از جمله ایده‌های این فصل بود. با توجه به ماهیت این رقابت‌ها، شرکت‌کنندگان آموزش‌های لازم را دیدند و در تقسیم‌بندی گروه‌ها نیز تلاش کردیم از مهارت‌های مکمل استفاده کنیم؛ به‌طوری که در هر گروه دست‌کم یک نفر با تجربه صخره‌نوردی حضور داشته باشد.

این کارگردان درباره انتخاب لوکیشن‌های فصل دوم اظهار کرد: حدود ۲ هفته برای شناسایی موقعیت‌های مناسب تصویربرداری وقت گذاشتم. بخش مهمی از مسابقه در چابهار و مناطق اطراف آن ضبط شد و از لوکیشن‌هایی در نقاطی استفاده کردیم که شاید پیش از این در قاب تلویزیون دیده نشده بود. در ادامه نیز بخش‌هایی از مجموعه در شمال کشور تصویربرداری شد تا تنوع جغرافیایی و بصری بیشتری در کار شکل بگیرد.

رستگار درباره دشواری‌های تولید این فصل توضیح داد: بخش نخست تصویربرداری در فروردین سال گذشته انجام شد، اما جنگ ۱۲ روزه و سپس شرایط جنگی در مقطع تصویربرداری بخش دوم، برنامه تولید را با وقفه مواجه کرد و درنهایت پس تولید کار هم با زمان بیشتری پیش رفت.

وی در پایان با اشاره به پیچیدگی‌های فنی این مستندمسابقه گفت: با توجه به تعدد لوکیشن‌ها و ماهیت چالش‌ها، تولید مجموعه به برنامه‌ریزی دقیق نیاز داشت. در بخش‌هایی که ثبت تصاویر متنوع از مسیرها، عبورها و چالش‌ها اهمیت داشت، از تجهیزات و شیوه تصویربرداری سینمایی استفاده کردیم تا تصاویر با کیفیت مناسب ثبت شوند. اجرای مسابقه در موقعیت‌های واقعی نیز دشواری‌های خاص خود را داشت، اما تلاش کردیم فصل دوم از نظر طراحی چالش‌ها، انتخاب شرکت‌کنندگان و تنوع بصری، تجربه متفاوتی نسبت به فصل نخست باشد.