به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله کشاورز اظهار کرد: رویکرد وزارت صمت، هدایت حمایت‌های دولتی به سمت طرح‌هایی است که ضمن تکمیل زنجیره‌های ارزش، به افزایش ارزش افزوده، تأمین نیاز داخل و توسعه ظرفیت‌های صادراتی کمک کنند.

وی افزود: حمایت‌هایی از جمله تسهیلات و مشوق‌های مرتبط با تأمین مالی و سایر ظرفیت‌های قانونی، باید متناسب با اولویت‌های صنعتی و نقش هر طرح در تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید هدف‌گذاری شود. طرح‌هایی که گلوگاه‌های تولید را برطرف کرده و پیوند میان حلقه‌های مختلف صنعت را تقویت کنند، می‌توانند از اولویت حمایتی برخوردار شوند.

کشاورز با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام بیان کرد: تسریع در تکمیل طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند، می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تولید، بخشی از نیازهای داخلی را تأمین و زمینه توسعه صادرات را فراهم کند.

مدیرکل صمت استان بوشهر همچنین شناسایی و معرفی طرح‌های اثرگذار و متناسب با ظرفیت‌های هر استان را ضروری دانست و گفت: طرح‌های پیشنهادی باید با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای، نیازهای تولیدی و حلقه‌های مفقوده زنجیره‌های ارزش تدوین شوند تا منابع حمایتی به شکل هدفمند به کار گرفته شود.

گردهمایی مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حاشیه نمایشگاه «شیراز اکسپو» برگزار شد و در آن، اجرای نقشه راه زنجیره‌های ارزش، حمایت از طرح‌های صنعتی اولویت‌دار، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی مورد بحث قرار گرفت.