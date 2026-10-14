مسکو: گازوییل روسیه هم به بازار جهانی و هم به آمریکا عرضه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکساندر نواک، معاون نخست‌ وزیر روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی به توافق میان این کشور با آمریکا در خصوص لغو تحریم ها بر صادرات گازوییل مسکو اشاره کرد.

معاون نخست‌ وزیر روسیه در این خصوص گفت: روسیه پیش‌تر ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف جهانی سوخت گازوییل را از طریق صادرات تأمین می‌ کرد و تا پایان سال تقریبا به همین سطح بازخواهد گشت.



الکساندر نواک، سپس افزود: سوخت گازوییل روسیه هم به بازار جهانی و هم به‌طور مستقیم به آمریکا عرضه خواهد شد. پس از آغاز عرضه سوخت دیزل از روسیه، تعدیل قیمت‌ها در سراسر جهان، از جمله اروپا صورت خواهد گرفت.

وی سپس گفت: رژیم کی‌یف امروز به ۲ پالایشگاه نفت در روسیه، واقع در مناطق ساراتوف و ریازان، حمله کرد. طرف اوکراینی هیچ نشانه ای از حرکت به سمت آتش‌بس در حوزه انرژی نشان نمی‌دهد.

